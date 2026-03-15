Իրանում 202 երեխա է սպանվել, վնասվել է ավելի քան 150 բուժհաստատություն

Իրանի առողջապահության նախարարության տվյալներով՝ ամերիկա-իսրայելական հարձակումների հետևանքով Իրանում զոհվել է առնվազն 202 երեխա, որոնցից 12-ը՝ հինգ տարեկանից ցածր։ Զոհվել է նաև 223 կին, նրանցից երեքը հղի են եղել։
Բացի այդ, ԱՄՆ-ի և Իսրայելի հասցրած հարվածների հետևանքով երկրում վնասվել է առնվազն 153 առողջապահական հաստատություն, որոնցից 56-ը առողջապահական համալիր ծառայությունների կենտրոններ են, հայտնում է Tasnim լրատվական գործակալությունը։
Բժշկական համալսարանները նույնպես տուժել են։ «Քերմանշահի համալսարանն ամենաշատ վնասն է կրել՝ 42 վնասված մասնաշենքով, որին հաջորդում է Սպահանը՝ 19 մասնաշենքով», - նշում է գործակալությունը։
«Ցավոք, այս միջադեպերի հետևանքով զոհվել է 10 մարդ, իսկ 248 մարդ բուժօգնություն է ստացել և դուրս է գրվել», - հաղորդում է Tasnim-ը։