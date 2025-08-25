Մատչելիության հղումներ

Իրանն ակնկալում է, որ ռուսական գազի մատակարարումները Ադրբեջանով կսկսվեն շուտով

Իրանն ակնկալում է, որ ռուսական գազի մատակարարումները Ադրբեջանով կսկսվեն շուտով, քանի որ «Գազպրոմի» հետ բանակցություններում գրեթե բոլոր հարցերը լուծված են, ՏԱՍՍ-ին ասել է ՌԴ-ում Իրանի դեսպան Կազեմ Ջալալին:

Դեսպանը շեշտել է, որ անհրաժեշտ է ընդհանուր հայտարարի գալ գնի վերաբերյալ։

«Եթե այդ հարցը ևս լուծվի, ապա ամեն ինչ կմեկնարկի», - ասել է Ջալալին:

Ապրիլին Մոսկվան և Թեհրանը համաձայնություն են ձեռք բերել 55 միլիարդ խորանարդ մետր ռուսական գազի մատակարարումների շուրջ:

Ուկրաինայում Ռուսաստանի պատերազմի մեկնարկից հետո Մոսկվան խորացրել է կապերը Իրանի հետ և հունվարին ստորագրել ռազմավարական գործընկերության պայմանագիր Թեհրանի: Երկու երկրներն էլ գտնվում են արևմտյան պատժամիջոցների տակ, իսկ Մոսկվայի նավթային և գազային արտահանումները Եվրոպա զգալիորեն նվազել են։

