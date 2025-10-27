Թուրքական դատարանը Իմամօղլուի նկատմամբ նոր կալանքի որոշում է կայացրել

Թուրքիայի դատարանը նոր կալանքի որոշում է կայացրել Ստամբուլի բանտարկված քաղաքապետ Էքրեմ Իմամօղլուի նկատմամբ՝ «քաղաքական լրտեսության» կասկածանքով։
Որոշ վերլուծաբաններ նշել են, թե նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավոր քաղաքական մրցակցի դեմ ձեռնարկված այս քայլը կարող է հանգեցնել նրան, որ պետությունը վերահսկողություն ստանձնի Ստամբուլի քաղաքապետարանի նկատմամբ։
Իմամօղլուն բանտում է մարտից՝ կոռուպցիային առնչվող առանձին մեղադրանքներով, հուլիսին էլ նրան մեղադրանք առաջադրվեց Ստամբուլի գլխավոր դատախազին վիրավորելու և սպառնալու համար։
Ստամբուլի քաղաքապետը չի ընդունում մեղադրանքները։
«Նման զրպարտություններ, ստեր և դավադրություններ նույնիսկ սատանայի մտքով չեն անցնի։ Մենք բախվում ենք ամոթալի անբարոյականության, որը բառերով չի կարելի նկարագրել», - երեկ X-ում գրել է ընդդիմադիր գործիչը։
Anadolu պետական գործակալությունը հայտնել է, որ Ստամբուլի դատարանը գիշերը ձերբակալման որոշում է կայացրել Իմամօղլուի և ևս երկու անձանց, այդ թվում՝ Tele1 հեռուստաալիքի գլխավոր խմբագիր Մերդան Յանարդաղի նկատմամբ: