«2026-ի ընտրությունները կարևոր են խաղաղության գործընթացի համար». Փաշինյանը վստահ է՝ կստանա քաղաքացիների աջակցությունը

«2026-ի ընտրությունները կարևոր են խաղաղության գործընթացի համար», - Փարիզում Խաղաղության 8-րդ ֆորումի քննարկմանը հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, վստահություն հայտնելով, որ մի քանի ամսից կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում իր առաջնորդած ուժը կստանա Հայաստանի քաղաքացիների աջակցությունը՝ անկախ առկա մարտահրավերներից:
«Եվ ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը կաջակցի այն, ինչին մենք մինչ այժմ հասել ենք։ Իհարկե, տարատեսակ մտահոգություններ կան, հիմա, գիտեք, ամբողջ աշխարհում խնդիրներ կան կապված ապատեղեկատվության հետ: Ինչպես ցանկացած ժողովրդավարական երկիր, մենք էլ ենք դա զգում և աշխատում ենք կառավարել դա: Բայց ընդհանուր առմամբ ես կասկած չունեմ, որ Հայաստանի քաղաքացիները կաջակցեն խաղաղության օրակարգին և խաղաղության գործընթացին և հաստատված խաղաղությանը, և նրանք անպայման կաջակցեն դրան», - ասաց Փաշինյանը:
«Առաջնորդության խաչմերուկներում» խորագրով քննարկմանը նա խոսեց նաև Ադրբեջանի հետ խաղաղության գործընթացից, «Թրամփի ուղուց»: Հայաստանի վարչապետն առանց կոնկրետացնելու նշեց, թե գուցե լինեն ուժեր, որոնք շահագրգռված չեն տարածաշրջանի ուղիների բացմամբ, բայց իր համոզմունքն է, որ դրանից շահելու են բոլոր խաղացողները, ներառյալ Հայաստանն ու Ադրբեջանը:
«Վաշինգտոնի խաղաղության հռչակագրի համաձայն, Ադրբեջանի հետ մեր հաղորդակցությունների բացման արդյունքում, և ես հուսով, որ այս շրջանակում կբացվեն նաև սահմանները Հայաստանի և Ադրեջանի միջև, ի՞նչ մենք կունենաք ի վերջո. մենք կունենանք բաց հաղորդակացություն Պարսից ծոցի, Օմանի ծոցի հետ, հաղորդակցություն Կասպից և Միջերկրական ծովերի միջև: Հայաստանը կունենա երկաթուղային հաղորդակացություն Իրանի հետ, Հայաստանը երկաթուղային կապ կունենա Ռուսաստանի և Կենտրոնական Ասիայի հետ», - նշեց վարչապետը:
Նիկոլ Փաշինյան հիշեցրեց՝ Ադրբեջանը վերջերս հայտարարել է, թե վերացնում է իր տարածքով դեպի Հայաստան բեռների տարանցման սահմանափակումները: Հայաստանի վարչապետը սա կարևոր ու պատմական քայլ որակեց. - «Ես գնահատում եմ այդ քայլը, քանի որ դա իրապես պատմական որոշում էր Ադրբեջանի կողմից, և մենք նույնպես պատրաստ ենք բացել մեր հաղորդակցությունը Ադրբեջանի համար: Ես վերջերս հայտարարել եմ , որ մենք պատրաստ ենք ճանապարհ ապահովել Թուրքիայից դեպի Ադրբեջան և Ադրբեջանի դեպի Թուրքիա բեռնատարների համար»:
Փաշինյանն ընդգծեց, թե իհարկե կան ուժեր,որոնք փորձում են TRIPP-ը ներկայացնել որպես արտատարածքայնություն, բայց դրա համար որևէ հիմք չկա, քանի որ TRIPP նախագծի մասին Խաղաղության հռչակագրում ամրագրված են տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության, իրավազորության և փոխադարձության սկզբունքները:
Հայաստանի վարչապետի խոսքով, այժմ ամերիկյան կողմի հետ ամենօրյա գրաֆիկով աշխատում են TRIPP նախագծի վրա` համաձայնեցնելու կոնկրետ ձևակերպումներ, պարագրաֆներ և այլն: Փաշինյանն ասաց, թե իր գնահատականն այն է, որ առաջ շարժվելու և նախագիծն իրականություն դարձնելու համար որևէ խոչընդոտ չկա և չի լինի: