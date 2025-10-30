Մատչելիության հղումներ

Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու սահմանի բացումը ժամանակի հարց են. Փաշինյան

Թուրքիայի հետ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումն ու սահմանի բացումն ընդամենը ժամանակի հարց են, քանի որ հիմա որևէ էական խոչընդոտ դրանց համար չկա, հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Փարիզի Խաղաղության 8-րդ ֆորումի շրջանակում:

Նա կարծիք է հայտնել, որ հարաբերությունների կարգավորումը տեղի կունենա, սակայն երբ և որքան արագ, դա այլ խնդիր է որակել:

«Ես կարծում եմ, որ մենք հասնում ենք մի հանգրվանի, որտեղ կունենանք լիարժեք դիվանագիտական հարաբերություններ, բաց սահմաններ, տնտեսական, քաղաքական համագործակցություն և կլինենք նորմալ հարևաններ։ Հավատում եմ, որ այդ պահը մոտենում է», - ասել է նա:

Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն ավելի վաղ ասել էր, որ շատ ինտենսիվ երկխոսություն կա Թուրքիայի հետ, և որ այն շատ շոշափելի արդյունքներ ունենա:

44-օրյա պատերազմից հետո սկսված բանակցությունները շոշափելի արդյունքներ չեն գրանցել. երրորդ երկրների քաղաքացիների, դիվանագիտական անձնագիր ունեցողների համար սահմանը բացելու, Անիի կամուրջը նորոգելու պայմանավորվածությունները մնում են թղթի վրա:

Թուրքիայի Ազգային անվտանգության խորհուրդը հոկտեմբերի սկզբին վերահաստատել էր աջակցությունը Հայաստանի հետ հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին:



