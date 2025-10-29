Մատչելիության հղումներ

ԱՄՆ-ը մինչև տարեվերջ Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ առաջին աշխատանքային խմբերը կստեղծի

ԱՄՆ Պետքարտուղարության շենքը Վաշինգտոնում, արխիվ
ԱՄՆ Պետքարտուղարության շենքը Վաշինգտոնում, արխիվ

ԱՄՆ կառավարությունը նախատեսում է մինչև այս տարվա վերջ առաջին աշխատանքային խմբերը ստեղծել Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ, ադրբեջանական Report-ին հայտնել են Պետքարտուղարության մամուլի ծառայությունից։

«ԱՄՆ-ը հանձնառու է իրագործել օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված պատմական հռչակագրերն ու փոխըմբռնման հուշագրերը», - փոխանցել են Պետդեպից՝ ողջունելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև ընթացող վերջին բովանդակային երկխոսությունը և գործնական քայլերը՝ սահմանազատման, ականազերծման և TRIPP-ի աջակցության համար ենթակառուցվածքների զարգացման վերաբերյալ։

Պետդեպը նաև բարոձր է գնահատել իր տարածքով դեպի Հայաստան բեռների տարանցումն արտոնելու Ադրբեջանի վերջին որոշումը, ինչպես նաև երկու երկրների քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպումը Երևանում։

«ԱՄՆ-ի նախաձեռնությունները՝ այս ջանքերի հետ, կգրավեն մասնավոր ներդրումներ և կբերեն բարգավաճման նոր դարաշրջան Ադրբեջանի, Հայաստանի և այլ երկրների համար», - ադրբեջանական գործակալությանը փոխանցել են ԱՄՆ Պետդեպարտամենտից։


