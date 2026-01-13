Մատչելիության հղումներ

Քաղաքական

ՀՅԴ-ն ԱԺ ընտրություններին կմասնակցի դաշինքով

ՀՅԴ-ն 2026 թվականին կայանալիք ընտրություններին կմասնակցի դաշինքային ձևաչափով։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնեց ՀՅԴ ԳՄ ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանը:

Սաղաթելյանն ասաց, որ այս որոշումը կայացրել են ՀՅԴ Հայաստանի կազմակերպության 29-րդ (արտահերթ) Գերագույն ժողովում:

Սաղաթելյանը հավելեց, որ դաշինքի ուղղությամբ քննարկումներ, բանակցություններ են սկսելու առաջիկայում: Առաջնային քննարկումը «Հայաստան» դաշինքի գործընկերների հետ են է լինելու:

«Հավակնում ենք հենց այս դաշինքն ընդլայնել», - ասաց ընդդիմադիր պատգամավորը՝ հավելելով՝ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու են վարչապետ Փաշինյանի վարչախմբին հեռացնելու նպատակով:

Հարցին, թե արդյոք դաշինքը ղեկավարելու է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, Սաղաթելյանն ասաց՝ դեռ հայտնի չէ, վերջնական որոշում չունեն:


