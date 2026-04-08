Հռոմի պապը ողջունել է երկշաբաթյա հրադադարի մասին հայտարարությունը

Հռոմի պապ Լեոն 14-րդն այսօր հայտարարել է, որ «մեծ գոհունակությամբ» ողջունում է Իրանի պատերազմում երկշաբաթյա հրադադարի մասին հայտարարությունը։

«Մերձավոր Արևելքի և ամբողջ աշխարհի համար վերջին ժամերի մեծ լարվածության լույսի ներքո ես գոհունակությամբ ողջունում եմ... երկշաբաթյա անհապաղ զինադադարի մասին հայտարարությունը», - ասել է առաջին ամերիկացի Հռոմի պապը:

«Միայն բանակցություններին վերադառնալու միջոցով կարելի է հասնել պատերազմի ավարտին», - ասել է նա։

Հռոմի պապը, որը վերջին շաբաթներին դարձել է հակամարտության բացահայտ քննադատ, նախօրեին հայտարարել էր, որ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի սպառնալիքները Իրանի բնակչության դեմ «անընդունելի» են, գրում է Reuters-ը:

Իրանին տված վերջնաժամկետից 2 ժամ առաջ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը համաձայնեց Իրանի հետ երկշաբաթյա հրադադարի։ Իրանը հայտարարել է, որ ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև բանակցությունները կսկսվեն ուրբաթ օրը Իսլամաբադում։


