Հռոմի պապը դատապարտել է բռնությունը՝ կրոնի անվան տակ

Հռոմի պապը Թուրքիայում Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյա առաջնորդների մասնակցությամբ կայացած հանդիպմանը դատապարտել է կրոնի անվան տակ իրականացվող բռնությունը:
Խոշոր եկեղեցական տաճարի 1700-ամյակի տոնակատարության ժամանակ, որին մասնակցում էին բարձրաստիճան հոգևորականներ այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Թուրքիան, Եգիպտոսը, Սիրիան և Իսրայելը, Լևոն 14-րդը սկանդալ է անվանել այն, որ աշխարհում 2,6 միլիարդ քրիստոնյաներ ավելի համախմբված չեն դարձել:
Նա կոչ է արել հաղթահարել դարավոր տարաձայնությունները:
Հռոմի պապը Թուրքիայից մեկնելու է Լիբանան: