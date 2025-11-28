Մատչելիության հղումներ

Հռոմի պապը դատապարտել է բռնությունը՝ կրոնի անվան տակ

Հռոմի պապը Թուրքիայում Մերձավոր Արևելքի քրիստոնյա առաջնորդների մասնակցությամբ կայացած հանդիպմանը դատապարտել է կրոնի անվան տակ իրականացվող բռնությունը:

Խոշոր եկեղեցական տաճարի 1700-ամյակի տոնակատարության ժամանակ, որին մասնակցում էին բարձրաստիճան հոգևորականներ այնպիսի երկրներից, ինչպիսիք են Թուրքիան, Եգիպտոսը, Սիրիան և Իսրայելը, Լևոն 14-րդը սկանդալ է անվանել այն, որ աշխարհում 2,6 միլիարդ քրիստոնյաներ ավելի համախմբված չեն դարձել:

Նա կոչ է արել հաղթահարել դարավոր տարաձայնությունները:

Հռոմի պապը Թուրքիայից մեկնելու է Լիբանան:


