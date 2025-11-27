Մատչելիության հղումներ

Հռոմի պապը ժամանեց Թուրքիա

Հռոմի պապ Լևոն 14-րդ-ը այսօր կեսօրին ժամանել է Անկարա։ Թուրքիայի մայրաքաղաքի օդանավակայանում Հռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետին դիմավորել են կառավարության անդամները։

Սա Լևոն 14-րդ-ի առաջին արտերկրյա այցն է մայիսին Կաթոլիկ եկեղեցու հովվապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո։ Առաջիկա երեք օրերին Հռոմի պապը կհանդիպի Թուրքիայի ղեկավարների ինչպես նաև երկրի տարածքում գործող քրիստոնեական եկեղեցիների բարձրաստիճան հոգևորականների հետ։ Նրանց թվում է լինելու նաև Պոլսո Հայոց պատրիարք Սահակ Մաշալյանը, որը մասնակցելու է Թուրքիայի նախագահի կողմից ի պատիվ Հռոմի պապի կազմակերպված պաշտոնական ընդունելությանը։

