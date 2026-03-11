ՀՀ-ն խորհդարանական ընտրությունները դիտարկելու հրավեր է ուղարկել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովին

Հայաստանը առաջիկա խորհդարանական ընտրությունները դիտարկելու հրավեր է ուղարկել ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովին, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանի նամակն ուղարկվել է ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի խորհրդի նախագահ և Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյին։
«ՀՀ իշխանությունները հանձնառու են ընտրություններն անցկացնել ժողովրդավարական նորմերին և չափանիշներին համապատասխան՝ ազատության, արդարության և թափանցիկության ոգով», - ըստ ԱՊՀ միջխորհրդարանական վեհաժողովի հաղորդագրության, նշված է նամակում։
