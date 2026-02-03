Սալամ․ «Թույլ չենք տա Լիբանանը ներքաշել նոր արկածախնդրության մեջ»

«Մենք երբեք որևէ մեկին թույլ չենք տա Լիբանանը ներքաշել նոր արկածախնդրության մեջ», - այսօր հայտարարել է այդ երկրի վարչապետ Նավաֆ Սալամը։
Լիբանանի կառավարության ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչել է ի պատասխան իրանամետ «Հեզբոլա» շարժման առաջնորդի զգուշացումներին, որոնց համաձայն «Իրանի դեմ հարձակումը կազմակերպությունը ընկալելու է որպես հարձակում անմիջականորեն իր դեմ»։
Լիբանանի վարչապետի խոսքով, սակայն, պաշտոնական Բեյրութը կանի ամեն ինչ նախորդ երկու տարիներին տեղի ունեցած իրադարձությունների կրկնությունից խուսափելու համար։
«Հեզբոլա»-ի՝ Գազայում ընթացող հակամարտությանը միջամտելու որոշումը շատ լուրջ հետևանքներ ունեցավ Լիբանանի համար», - նշել է Սալամը։