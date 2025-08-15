Մատչելիության հղումներ

Հայաստանում ԵՄ դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը. Հիփեր

Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելությունը կշարունակի իր գործունեությունը, իսկ մանդատի հնարավոր փոփոխությունները կքննարկվեն Երևանի և Բրյուսելի միջև: Այս մասին ադրբեջանական Report-ին հայտնել է ԵՄ արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով գլխավոր խոսնակ Անիտա Հիփերը:

«Առաքելության լիազորությունների մեջ է մտնում դիտարկել և զեկուցել հայ-ադրբեջանական սահմանի հայկական կողմից տիրող իրավիճակի մասին», - հայտարարել է ԵՄ ներկայացուցիչը՝ հիշեցնելով, որ Եվրամիությունը ողջունել է կողմերի միջև խաղաղության պայմանագրի նախաստորագրումը:

Երևանն ու Բաքուն միաժամանակ հրապարակել էին Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության և միջպետական հարաբերությունների նախաստորագրված համաձայնագրի տեքստը: Այն բաղկացած է 17 հոդվածից:

Խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումից հինգ ամիս անց՝ Հայաստանն ու Ադրբեջանը օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում միայն նախաստորագրել էին համաձայնագիրը:

Ըստ համաձայնագրի՝ Երևանն ու Բաքուն պարտավորվում են ձեռնպահ մնալ որևէ երրորդ կողմի ուժեր իրենց համատեղ սահմանի երկայնքով չտեղակայել:

ԵՄ դիտորդները Հայաստան են ժամանել 2023-ի փետրվարի 20-ին։ Այս տարվա հունվարին որոշում ընդունվեց, ըստ որի եվրոպացի դիտորդները կմնան Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում ևս երկու տարի՝ մինչև 2027-ի փետրվարի 19-ը։

Բաքվից Հայաստանում ԵՄ առաքելությանը բազմիցս մեղադրել են «լրտեսական գործունեություն», «հեռադիտակային դիվանագիտություն» իրականացնելու մեջ: Եվրամիության առաքելությունը կտրականապես հերքել է այդ մեղադրանքները։

