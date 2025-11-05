Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչները Բաքու առաջիկա այցի ընթացքում ակնկալում են հանդիպել նաև հայ գերիներին

Ադրբեջանցիների հետ երևանյան հանդիպման ժամանակ հայաստանցի փորձագետները ցանկություն են հայտնել Բաքու այցելության ընթացքում հանդիպել հայ գերիներին, «Ազատությանը» փոխանցեց Ադրբեջանի և Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հանդիպմանը մասնակցած Երևանի Մամուլի ակումբի պատվավոր նախագահ, ԶԼՄ-ների էթիկայի դիտորդ մարմնի ղեկավար Բորիս Նավասարդյանը:
«Տեղում, ինձ թվում է, պարզ կլինի՝ ինչպիսի արձագանք է գտել մեր այդ խնդրանքը», - ասաց Նավասարդյանը:
Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարում են հաստատված խաղաղության մասին, բայց Բաքուն շարունակում է 23 հայ գերիներին պահել իր բանտերում: Սեպտեմբերին Ազգային անվտանգության ծառայության պետի Բաքու այցից կար ակնկալիք, որ Անդրանիկ Սիմոնյանը հայ գերիներին գոնե կտեսակցի, բայց ոչ մի այդպիսի տեղեկություն չհաղորդվեց:
«Մեր ցանկությունը ակնհայտ է և, բնականաբար, այն հնչեցվել է: Բայց մենք հասկանում ենք, որ դա այն մարդկանց լուծելիք հարցը չի, որոնք այցելել են Երևան: Բայց որ իրենց միջոցով մեր ցանկությունը՝ Բաքու այցելությունը օգտագործել նաև այս նպատակով, հասցվել է տեղ: Թե ինչպես կլինի, ես կարծում եմ՝ մինչև մեր գնալը մենք չենք իմանալու», - նշեց ԵՄԱ պատվավոր նախագահը:
Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն է շաբաթվա սկզբին ասել, որ մոտ ժամանակներում Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչները փոխադարձ այցով կմեկնեն Բաքու: Ադրբեջանցիները հոկտեմբերի 21-22-ն էին Երևանում: Թե կոնկրետ օրը՝ ե՞րբ կկազմակերպվի Բաքու այցը, Նավասարդյանն ասաց՝ ժամկետները միայն վերջին պահին պարզ կդառնան:
Բայց գերիների և անհետ կորածների ճակատագիրն այն հարցերից է, որը, Բորիս Նավասարդյանի խոսքով, իրենց քննարկումների օրակարգում է՝ խաղաղության պայմանագրի հնարավորինս շուտ ստորագրման, ապաշրջափակման գործընթացն արագացնելու, համատեղ տնտեսական ծրագրերի, սահմանամերձ բնակիչների շփումներ նախաձեռնելու կողքին: Առանց փակագծեր բացելու ասաց՝ նաև համատեղ առաջարկներ են ձևակերպել այս հարցերի շուրջ:
«Այն առաջարկությունները, որ մենք մշակել ենք, կարծում եմ՝ կարող են ինչ-որ չափով մտնել նաև պաշտոնական բանակցությունների օրակարգ, և ինձ համար գոնե հիմնական նպատակը այս հանդիպման դա էր», - ընդգծեց ԵՄԱ պատվավոր նախագահը:
Հայ - ադրբեջանական երևանյան հանդիպումն աղմկահարույց էր. կլոր սեղանին մասնակցելու էր եկել նաեւ 2022-ի դեկտեմբերին Լաչինի միջանցքը փակած կինը՝ որպես քաղհասարակության ներկայացուցիչ: Լաչինի միջանցքի փակմանը հետևեց ամիսների շրջափակումը, այնուհետև՝ Արցախի հայաթափումը:
Երևանի և Բաքվի պաշտոնյաների աջակցությամբ հանդիպման մասնակիցներից Արեգ Քոչինյանը պնդել էր՝ կողմերը միմյանց հետ կազմերը չեն քննարկել, ամեն մեկը իր մասնակիցներին է որոշել:
Նաև միջազգային զեկույցներն են փաստում՝ Ադրբեջանում քաղհասարակություն չկա, կան իշխանության վերահսկողության տակ գործող հասարակական կազմակերպություններ, իսկ պետությանը հակադիր դիրքորոշումները ճնշվում են:
«Ազատություն»-ը Նավասարդյանից հետաքրքրվեց՝ տեսե՞լ է խնդիրների լուծման հետաքրքրություն, թե՞ երևանյան հանդիպումը ձևական էր:
«Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ տաս հոգուն, ապա նրանց միացնող հիմնական հանգամանքը այն է, որ երկուսն էլ կողմնակից են խաղաղության օրակարգի, որը հիմա իրականացվում է: Այն իրականացման ընթացքում կարող են լինել որոշակի փոփոխություններ, մոդիֆիկացիաներ, մոտեցումների ճշգրտումներ, սակայն ընդհանուր գծերով մենք համաձայնել ենք նրա շուրջ, որ մենք այդ օրակարգին աջակցում ենք», - ասաց ԵՄԱ պատվավոր նախագահը:
Ամեն կողմից հինգ հոգի է քննարկմանը մասնակցել: Բաքու մեկնող կազմն էլ, ենթադրում էր «Ազատության» զրուցակիցը, չի փոխվի: Բայց, ասաց, առաջարկ է եղել, որ երկխոսության մասնակիցների կազմն ընդլայնվի: Կոնկրետ ոլորտներով զբաղվող կազմակերպություների մասին խոսեց Նավասարդյանը:
Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն այսօր նաև լրագրողների փոխադարձ այցի մասին ակնարկեց, երբ պատասխանում էր Երևան եկած ադրբեջանցի լրագրողի հարցին: Իսկ թե հայաստանցի լրագրողների այցը ե՞րբ է ծրագրվում, քանիսի՞ մասին է խոսքը, ի՞նչ միջոցառման շրջանակներում, չհստակեցրեց:
Դառնալով քաղհասարակության շփմանը. Բորիս Նավասարդյանը ենթադրում է՝ ինչպես ադրբեջանցիների դեպքում, իրենց այցն էլ Բաքու ուղիղ չվերթով կկազմակերպվի: