Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչները կայցելեն Ադրբեջան. ԱԽ քարտուղար

Հայաստանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները, սպասվում է, որ մոտ ժամանակում փոխադարձ այց կկատարեն Ադրբեջան, հայտնել է ՀՀ անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը:

Ելույթ ունենալով Բրյուելի «Ռասմուսեն Գլոբալ» միջազգային քաղաքական խորհրդատվական կազմակերպության «Խաղաղության խաչմերուկ» կոնֆերանսին՝ նա հիշեցրել է, որ հոկտեմբերի 21-22-ը առաջին անգամ ադրբեջանական քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների պատվիրակությունն է այցելել Հայաստան՝ մասնակցելու երկկողմ կլոր-սեղան քննարկման։

Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների ներգրավումից առաջ Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայության պետն էր այցելել Բաքու՝ մասնակցելու Միջազգային անվտանգության ֆորումին։

«Այսպիսի այցելությունները և փոխանակումները կնպաստեն փոխվստահության և փոխըմբռնման ամրապնդմանը երկու հասարակությունների միջև՝ միաժամանակ ամրապնդելով խաղաղությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև», - համոզմունք է հայտնել ԱԽ քարտուղարը։


