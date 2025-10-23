Լաչինի միջանցքը փակած «էկոակտիվիստը»՝ Երևանում Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ

Երևանում՝ Անվտանգության Խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ նստած կինը շուրջ երեք տարի առաջ Լաչինի միջանցքը փակած ու արցախահայության շրջափակմանը սկիզբ դրած այսպես կոչված «Էկոակտիվիստներից» մեկն է:
Դիլարա Էֆենդիևային նույնականացնելու համար լրագրողներից շատ ժամանակ չպահանջվեց, 2022-ի դեկտեմբերին, երբ փակվեց Լաչինի միջանցքը Էֆենդիևան առաջին շարքերում էր ու հաճախ հարցազրույցներ էր տալիս. «Մենք ամենայն պատասխանատվությամբ կարող ենք նրանց համար ազատ անցում ապահովել, մենք մեր կողմից պատրաստ ենք նրանց օգնություն տրամադրել»:
Այսպես կոչված «Էկոակտիվիստների» ակցիաներից հետո Լաչինի միջանցքն այդպես էլ չբացվեց, Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամ սկսվեց, մթերքը չէր հերիքում, վառելիք չկար, 9 ամսվա շրջափակումից ջլատված ժողովուրդը 2023-ի սեպտեմբերին՝ ադրբեջանական հարձակումից հետո բռնեց գաղթի ճամփան՝ Ղարաբաղում թողնելով ամեն ինչ:
Արցախի հայաթափումից հետո արդեն Էֆենդիևան Ադրբեջանի պետական հեռուստաալիքի եթերում Բաքվի քարոզչական թեզերն են կրկնում՝ թե, իբր, քչերն են իրենց կամքով հեռացել. «Նրանք առաջին հերթին ճնշումների են ենթարկվում այդ ժամանակվա իշխանությունների կողմից, նաև նրանք խուճապի մատնվեցին, մենք թեժ գիծ ենք ստեղծել, և հայերը մինչև հիմա զանգում ու դիմում են մեզ տարբեր խնդրանքներով, որ ներկայացնենք նրանց վերաինտեգրվելու հնարավորությունները»:
Այլ երկրներում բնակվող ադրբեջանցիները, Բաքվի իշխանություններից կաշկանդված չլինելով, արձագանքելով երևանյան հանդիպմանը, սոցցանցերում հիշեցնում են՝ Ադրբեջանում քաղհասարակություն որպես այդպիսին չկա, նրանք իշխանություններին հավատարիմ հասարակական կազմակերպություններ են, որոնց զգուշորեն ընտրել ու Հայաստան են ուղարկել որպես «քաղհասարակություն» ներկայանալու համար, իսկ իրական իրավապաշտպանները կամ բանտերում են, կամ էլ փախել են Ադրբեջանից:
Ինչպե՞ս է Էֆենդիևան Երևան հասել ու Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ մեկ սեղանի շուրջ հայտնվել: Սոցցանցերում այս հարցերն են թնդում:
Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնը հայտնում է, որ քննարկումը նախաձեռնել են երկու երկրների փորձագետները՝ պաշտոնական կառույցների աջակցությամբ: Ըստ հաղորդագրության, նպատակը խաղաղության օրակարգի առաջմղումն է, հանդիպման ավարտին էլ պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել համատեղ նախաձեռնությունները:
Գեղամ Ստեփանյան. պատկան մարմիններն ամենևին էլ անտեղյակ չեն եղել, թե ովքեր են Հայաստան գալիս
Արցախի օմբուդսմեն Գեղամ Ստեփանյանի կարծիքով՝ Հայաստանի պատկան մարմիններն ամենևին էլ անտեղյակ չեն եղել, թե ովքեր են Հայաստան գալիս, պարզապես չեն ցանկացել արգելել:
«Հայաստանի իշխանությունները մեծ հաշվով թքած ունեն, թե այդ ամեն ինչի նկատմամբ ինչ զգացողություն ունեն արցախցիները: Ոչ միայն այս պարագայի մասին է խոսքը, այլ՝ բազմաթիվ այլ պարագաների: Շատ պարզ երևում է, որ մեծ հաշվով ո՛չ ապրումակցում կա այդ իշխանությունների կողմից արցախցիների նկատմամբ, ո՛չ զգուշավորություն կա, որ հանկարծ որևէ քայլ չնեղացնի, չվնասի կամ մարդկանց տառապանքները չվերացնի», - ասաց Ստեփանյանը՝ նշելով, - «վստահ եմ, որ պատկան մարմինները իմացել են, բոլորի մասին ինֆորմացիա ունեցել են, այլ հարց է՝ որքանով են ունակ կամ կարողացել հակադարձել, ասել, որ այդ անձը ցանկալի չէ»:
Հայկական կողմից այս հանդիպմանը մասնակցել է Անվտանգային քաղաքականության հետազոտական կենտրոնի ղեկավար Արեգ Քոչինյանը: Պարզաբանումների համար նրա հետ կապ հաստատեցինք, ասաց՝ հանդիպման է, «ավելի ուշ զանգահարեք»:
Դիլարա Էֆենդինովայից զատ քննարկմանը մասնակցում էին ևս չորս ադրբեջանցիներ. նրանցից Ֆարհադ Մամեդովն, օրինակ, 2023-ի սեպտեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի վրա ադրբեջանական հարձակման ժամանակ կրկնում էր պաշտոնական Բաքվի թեզը, թե հակաահաբեկչական գործողություն են իրականացնում: Ողբերգական իրադարձություններից 9 ամիս առաջ էլ, ինչպես իր մյուս գործընկերները, պնդում էր, թե Լաչինի միջանցքը փակվել է «էկոլոգիական» պատճառով:
Հանդիպմանը մասնակցած Ռուսիֆ Հուսեյնովը այդ ժամանակ նույնաբովանդակ գրառումներ էր անում՝ անզեն ադրբեջանցիները պետք է անարգել մուտք ունենան Ստեփանակերտ և հարակից տարածքներ ու անթաքույց հայտարարում էր՝ Լաչինի միջանցքը հայերի գլխավերևում կախված «դամոկլյան սուր» է, որը հիշեցնում է, թե ով է տարածաշրջանում գերիշխողը:
Այցի ընթացքում ադրբեջանցիները հասցրել են նաև զբոսնել Երևանում ու լուսանկարվել: