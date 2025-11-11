Գյումրիի ավագանու նիստը չկայացավ՝ քվորումի բացակայության պատճառով

Գյումրիի ավագանու այսօրվա հերթական նիստը չկայացավ՝ քվորումի բացակայության պատճառով. ավագանու 33 անդամներից ներկա էին16-ը՝ պահանջվող 17-ի փոխարեն:
Ներկա չէին «Քաղաքացիական պայմանագիր» խմբակցության 14 անդամները, «Կոմունիստական կուսակցություն» խմբակցության կալանավորված երկու անդամները՝ քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը և Տիգրան Ավագյանը: «Ազատության» տեղեկություններով՝ Ավագյանը մանդատից հրաժարվելու է և այն փոխանցելու է Կոմկուսի ցուցակի հաջորդ համարին, որպեսզի խմբակցությունն այսուհետ քվորում ապահովելու հարցում խնդիրներ չունենա:
Բացականերից մեկն էլ «Մեր քաղաքը» խմբակցության անդամ Նարեկ Միրզոյանն էր, ինչպես խմբակցության ղեկավարը տեղեկացրեց՝ կնոջ առողջական խնդիրների պատճառով: