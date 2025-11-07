Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գյումրիի քաղաքապետին հիվանդանոցից տեղափոխել են կալանավայր

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հիվանդանոցից հետ են տեղափոխել Երևանի «Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ:

Այս մասին «Ազատությանը» փոխանցեց Ղուկասյանի փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը, թե ինչու են տեղափոխել, Փոստանջյանն ասաց՝ տեղյակ չէ:

Առողջապահության նախարարության Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ Ղուկասյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, գտնվում է հսկողության տակ, երեկ նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել՝ հետազոտությունների: Թե կոնկրետ ինչ առողջական խնդիր ունի Ղուկասյանը, պաշտոնյան չմանրամասնեց՝ բժշկական գաղտնիքի պատճառով:

Նախօրեին փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Երևանի «Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց:

«Վարդան Ղուկասյանը կալանավայրում էր արդեն 18 օր, մինչ այդ վարույթն իրականացնող մարմինը և դատարանը տեղեկացված էին նրա առողջական խնդիրների մասին, սակայն այնուամենայնիվ որոշում էր կայացվել նրա կալանավորման վերաբերյալ», - գրել էր Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը։


Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG