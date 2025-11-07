Գյումրիի քաղաքապետին հիվանդանոցից տեղափոխել են կալանավայր

Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանին հիվանդանոցից հետ են տեղափոխել Երևանի «Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկ:
Այս մասին «Ազատությանը» փոխանցեց Ղուկասյանի փաստաբան Զարուհի Փոստանջյանը, թե ինչու են տեղափոխել, Փոստանջյանն ասաց՝ տեղյակ չէ:
Առողջապահության նախարարության Քրեակատարողական բժշկության կենտրոնի տնօրեն Կամո Մանուկյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ Ղուկասյանի կյանքին վտանգ չի սպառնում, գտնվում է հսկողության տակ, երեկ նրան հիվանդանոց էին տեղափոխել՝ հետազոտությունների: Թե կոնկրետ ինչ առողջական խնդիր ունի Ղուկասյանը, պաշտոնյան չմանրամասնեց՝ բժշկական գաղտնիքի պատճառով:
Նախօրեին փաստաբանը տեղեկացրեց, որ Երևանի «Կենտրոն» քրեակատարողական հիմնարկում գտնվող Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանի առողջական վիճակը կտրուկ վատացել է, նրան տեղափոխել են հիվանդանոց:
«Վարդան Ղուկասյանը կալանավայրում էր արդեն 18 օր, մինչ այդ վարույթն իրականացնող մարմինը և դատարանը տեղեկացված էին նրա առողջական խնդիրների մասին, սակայն այնուամենայնիվ որոշում էր կայացվել նրա կալանավորման վերաբերյալ», - գրել էր Վարդան Ղուկասյանի փաստաբանը։