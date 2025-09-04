Գրոնո․ Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին՝ հասնելու լիարժեք խաղաղության

«Եվրամիությունը կշարունակի աջակցել Հայաստանին և Ադրբեջանին լիարժեք խաղաղության հասնելու համար»,- Х-ի իր օգտահաշվում գրել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ բանագնաց Մագդալենա Գրոնոն։
Եվրոպացի դիվանագետը նշել է, որ վերջին օրերին Երևանում հանդիպել է մի շարք բարձրաստիճան հայ պաշտոնյաների՝ այդ թվում փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ։ Բանակցությունները, ըստ Գրոնոյի, հիմնականում կենտրոնացած են եղել «Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության գործընթացի վրա՝ հաղորդակցության ուղիների, ապագա հնարավոր միջսահմանային համագործակցության և տարածաշրջանի ապաշրջափակման շեշտադրումներով»։
«Խոսել ենք նաև Վաշինգտոնի պատմական համաձայնագրերի կնքումից հետո հետո հաշտեցմանն ուղղված ջանքերի մասին», - նշել է ԵՄ բանագնացը։