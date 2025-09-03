Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Գրիգորյանն ու ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչն անդրադարձել են տարածաշրջանային հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակմանը

Հայաստանի Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանն այսօր ընդունել է Հարավային Կովկասի և Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոյին:

Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության համաձայն՝ հանդիպման ընթացքում քննարկվել են օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում Հայաստանի, Ադրբեջանի և ԱՄՆ ղեկավարների կողմից ստորագրված համատեղ հռչակագիրն ու ստեղծվելիք տնտեսական հնարավորությունները:

Հաղորդվում է, որ զրուցակիցներն անդրադարձել են նաև տարածաշրջանային հաղորդակցման ուղիների ապաշրջափակմանը, որի շրջանակում Գրիգորյանը ներկայացրել է առկա տնտեսական ներուժը, քննարկվել են նաև ՀՀ-ԵՄ երկկողմ օրակարգին առնչվող հարցեր:

Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն նախորդ շաբաթ այցելել էր Ադրբեջան, Իլհամ Ալիևի հետ քննարկել էին վաշինգտոնյան հանդիպման արդյունքները: Այցի շրջանակում Գրոնոն մեկնել էր Նախիջևան:

Գրոնոյի խոսքով՝ Նախիջևան այցի ընթացքում ինքը հանդիպել է ինքնավար հանրապետությունում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ֆուադ Նաջաֆլիի հետ։

«Տեղում ծանոթացա նաև տրանսպորտային ենթակառույցներին՝ [դրանց վերագործարկմանը] ԵՄ հնարավոր ներգրավվածության կոնտեքստում», - գրել է ԵՄ բանագնացը։

Առնչվող թեմաներով

Ուղիղ հեռարձակում

Recommended

XS
SM
MD
LG