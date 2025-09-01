ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչն այցելել է Նախիջևան

Հարավային Կովկասում Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն Ադրբեջան այցի շրջանակում մեկնել է Նախիջևան։ Այդ մասին եվրոպացի դիվանագետը տեղեկացրել է X-ի իր օգտահաշվում։
Գրոնոյի խոսքով՝ Նախիջևան այցի ընթացքում ինքը հանդիպել է ինքնավար հանրապետությունում Ադրբեջանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Ֆուադ Նաջաֆլիի հետ։
«Տեղում ծանոթացա նաև տրանսպորտային ենթակառույցներին՝ [դրանց վերագործարկմանը] ԵՄ հնարավոր ներգրավվածության կոնտեքստում», - գրել է ԵՄ բանագնացը։
Սոցցանցերում հրապարակված լուսանկարից դատելով՝ Գրոնոն այցելել է նաև Հայաստանի և Նախիջևանի հետ սահմանին գտնվող մարտական հենակետերից մեկը՝ ենթադրաբար Երասխի ուղղությամբ։
«Եվրամիությունը շարունակելու է իրականացնել մերձավոր գործընկերոջ իր դերակատարությունը՝ այդ թվում հարաբերությունների լիարժեք կարգավորման և հաղորդակցության հնարավորությունների ստեղծման ուղղությամբ», - X-ում գրել է Գրոնոն։