Գրոնո․ «Առաջնահերթությունը Նախիջևանի հատվածն է»

Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնո, արխիվ
«Եվրամիության, Միացյալ Նահանգների, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կազմակերպված վերջին քննարկումների ընթացքում որպես առաջնահերթ ուղղություն ընտրվել է տարածաշրջանային հաղորդակցության ուղիների Նախիջևանի սեգմենտը», - APA և «Արմենպրես» գործակալություններին տված հարցազրույցում հայտարարել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն։

Նրա խոսքով՝ «դա ներառում է Հայաստանի կապը Նախիջևանի հետ ինչպես հարավում, այնպես էլ հյուսիսում և նպատակ ունի ապահովել TRIPP-ի 42-կիլոմետրանոց հատվածի արդյունավետ միավորումն ու ամբողջ տարածաշրջանի համար ներառականության ապահովումը»։

