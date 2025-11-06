Մատչելիության հղումներ

Բայրամովը ԵՄ ներկայացուցչի հետ քննարկել է Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը

Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեյհուն Բայրամովն ընդունել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ բանագնաց Մագդալենա Գրոնոյին:

Ադրբեջանական APA-ի փոխանցմամբ՝ հանդիպմանը քննարկվել են Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, Ադրբեջանի և Եվրամիության միջև համագործակցության ներկա վիճակը և հեռանկարները, ինչպես նաև տարածաշրջանային և միջազգային հարցեր:

Ջեյհուն Բայրամովը զրուցակցին ներկայացնելով Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում և խաղաղության բանակցություններում ձեռք բերված առաջընթացը և հեռանկարները՝ նրան է փոխանցել է Ադրբեջանի դիրքորոշումը։

ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչը հայտնել է Բրյուսելի պատրաստակամությունը՝ աջակցելու Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև Վաշինգտոնում ձեռք բերված պայմանավորվածություններին։

