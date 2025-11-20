Եվրամիությունը կշարունակի համագործակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ՝ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և փոխադարձ զարգացման հասնելու ուղղությամբ, X սոցիալական ցանցում գրել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն:
«Եվրամիությունը աջակցում է մեր ադրբեջանցի և հայ գործընկերներին լիակատար խաղաղության և տարածաշրջանային հաջողության ճանապարհին»,- գրել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն այս շաբաթ Երևանում կայացած հանդիպումներից հետո:
ԵՄ-ն կշարունակի համագործակցել Երևանի և Բաքվի հետ՝ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ուղղությամբ
