ԵՄ-ն կշարունակի համագործակցել Երևանի և Բաքվի հետ՝ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության ուղղությամբ

Եվրամիությունը կշարունակի համագործակցությունը Ադրբեջանի և Հայաստանի հետ՝ տարածաշրջանում կայուն խաղաղության և փոխադարձ զարգացման հասնելու ուղղությամբ, X սոցիալական ցանցում գրել է Հարավային Կովկասում ԵՄ հատուկ ներկայացուցիչ Մագդալենա Գրոնոն:

«Եվրամիությունը աջակցում է մեր ադրբեջանցի և հայ գործընկերներին լիակատար խաղաղության և տարածաշրջանային հաջողության ճանապարհին»,- գրել է եվրոպացի բարձրաստիճան դիվանագետն այս շաբաթ Երևանում կայացած հանդիպումներից հետո:


