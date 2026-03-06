Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
РУС ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ֆրանսիան չի միջամտում Մերձավոր Արևելքում ընթացող հակամարտությանը. Մակրոն

Ֆրանսիայի նախագահ Էմանյուել Մակրոնը հայտարարել է, որ իր երկիրը չի միջամտում Մերձավոր Արևելքում ընթացող հակամարտությանը, այլ միայն պաշտպանում է իր քաղաքացիներին և դաշնակիցներին։

Մակրոնը նաև հավելել է, որ Ֆրանսիան ռազմական ուժերի հավելյալ ստորաբաժանումներ է ուղարկել Մերձավոր Արևելք, այդ թվում՝ «Շառլ դը Գոլ» ավիակիր նավը, որպեսզի պաշտպանեն իրենց քաղաքացիներին և դաշնակիցներին, որոնք ենթարկվել են Իրանի կողմից իրականացված հարվածների, ինչպես նաև օգնելու նրանց «կասեցնել անօդաչու սարքերն ու հրթիռները»։

Le Figaro թերթին տված հարցազրույցում Մակրոնը նաև նշել է, որ Փարիզը ջանքեր է գործադրում փորձելու ապահովել ծովային նավագնացության անվտանգությունը։

Շաբաթվա սկզբին Մակրոնը ժողովրդին ուղղված հեռուստաուղերձում հայտարարել էր, որ փորձում է ձևավորել կոալիցիա՝ տարածաշրջանում համաշխարհային տնտեսության համար կարևոր նշանակություն ունեցող ծովային ուղիների անվտանգությունն ապահովելու համար։

XS
SM
MD
LG