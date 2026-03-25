Իրանը Հորմուզի նեղուցով անցնելու թույլտվություն կտա միայն «ոչ թշնամական» երկրների նավերին

Իրանի իշխանությունները հայտարարել են, որ Հորմուզի նեղուցով անցնելու թույլտվություն կտան միայն «ոչ թշնամական» նավերին, որոնք իրենց հետ կհամակարգեն երթուղին,գրում է Financial Times-ը՝ հղում անելով Իրանի արտգործնախարարության նամակին, որն ուղարկվել է Միջազգային ծովային կազմակերպության անդամներին։
Նամակում նշվում է, որ Իրանը միջոցներ է ձեռնարկել՝ կանխելու Հորմուզի նեղուցի միջոցով «ագրեսորների և նրանց աջակիցների թշնամական գործողությունները»։ Ըստ նույն աղբյուրի՝ Միացյալ Նահանգների, Իսրայելի և հակամարտության մյուս մասնակիցների հետ կապ ունեցող նավերին նեղուցով անցնել չի թույլատրվի։
Միևնույն ժամանակ, Թեհրանը նշում է, որ «ոչ թշնամական» նավերը կարող են օգտվել Հորմուզի նեղուցից միայն Թեհրանի հետ նախապես համաձայնեցնելու դեպքում։