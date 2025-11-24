Մատչելիության հղումներ

«Գերիների հարցը գուցե որոշակի լուծում ստանա». Բաքու մեկնած պատվիրակությունը մանրամասներ ներկայացրեց

Ադրբեջանի նախագահի արտաքին քաղաքական հարցերով օգնական Հիքմեթ Հաջիևը Բաքու այցելած Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչներին հավաստիացրել է՝ հայ գերիների հարցով ակտիվ բանակցություններ են ընթանում, այսօրվա ասուլիսում հայտարարեց հայաստանյան պատվիրակության անդամներից Նաիրա Սուլթանյանը:

Երևանից Բաքու մեկնած պատվիրակությունն այցի շրջանակում հանդիպել էր նաև Հիքմեթ Հաջիևին, բարձրացրել գերիների հարցը:

«Ցավով պիտի ասեմ, որ հստակ ու կոնկրետ պատասխան չենք ստացել՝ թվի, մարդկանց անունների և այլն, բայց այստեղ Հայաստանի իշխանություններն են մեզ հավաստիացրել, որ շարունակաբար ջանքեր են կիրառում, պարոն Հաջիևն էլ իր հերթին մեզ վստահեցրեց, որ շատ ակտիվ բանակցային գործընթաց ընթանում է», - ասաց Սուլթանյանը:

Թե ինչ բանակցությունների մասին է խոսքը, հայտնի չէ: Բաքվի բանտերում 23 հայ գերի կա, նրանցից 7-ն արդեն դատապարտվել են երկարատև ազատազրկումների, իսկ 16-ի դատերը, այդ թվում՝ Արցախ ռազմաքաղաքական ղեկավարությանը, ավարտին են մոտենում, մեծ մասին սպառնում է ցմահ ազատազրկում, Ադրբեջանը նրանց մեղադրում է ծանր հանցանքների մեջ:

Բաքվից վերադարձած քաղհասարակության մյուս ներկայացուցիչ Բորիս Նավասարդյանի խոսքը մի փոքր ավելի լավատեսական էր. «Հարցը քննարկվում է, հարցը միգուցե կստանա որոշակի լուծում, բայց երբ, ոնց և ինչպիսի լուծում կլինի, երևի կտեսնենք մոտակա ժամանակ: Որոշ մանրամասներ կան, քանի որ դրանք վերջնական են, չէի ուզենա դրանց մասին խոսել»:

Հայաստանի քաղհասարակության ներկայացուցիչները պատասխան այցով էին Բաքվում: Ուղիղ մեկ ամիս առաջ էլ Երևանում էին ադրբեջանցի փորձագետները, նրանց թվում՝ Լաչինի միջանցքը փակած այսպես կոչված «Էկոակտիվիստներից» մեկը: Այդ հանդիպմանը հայ փորձագետները ցանկություն էին հայտնել Բաքու այցելության ընթացքում հանդիպել հայ գերիներին: Ինչո՞ւ նրանց խնդրանքը Բաքուն մերժեց, ի՞նչ հիմնավորմամբ, Նավասարդյանը պատճառներից չխոսեց, միայն ասաց՝ իրենց փոխանցվել է այցի օրակարգը, որից հասկացել են՝ գերիներին տեսակցություն նախատեսված չէ:

«Տեսակցելն առաջնահերթություն չէր մեր կողմից, թեև մենք այդ հարցը Երևանում բարձրացրել ենք: Մեզ համար կարևոր է, որ վերադարձի առումով լինի առաջընթաց», - ընդգծեց նա:




