Գազայում պատերազմը դադարեցնելու ծրագրի երկրորդ փուլը մոտ է ավարտին. Նեթանյահու

Գազայում պատերազմը դադարեցնելու ԱՄՆ-ի ծրագրի երկրորդ փուլը մոտ է ավարտին, ասել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն:

Միաժամանակ, նա նախազգուշացրել է, որ դեռ պետք է լուծվեն մի քանի առանցքային հարցեր, այդ թվում, թե արդյոք տարբեր երկրներից անվտանգության ուժեր կտեղակայվեն, թե ոչ:

Երուսաղեմում Գերմանիայի կանցլեր Ֆրիդրիխ Մերցի հետ լրագրողների հետ զրույցում Նեթանյահուն հայտարարել է, որ ամսվա վերջին կարևոր բանակցություններ կանցկացնի ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ, թե ինչպես ապահովել ծրագրի երկրորդ փուլի իրականացումը:

Նեթանյահուն շեշտել է, որ Թրամփի հետ կքննարկի, թե ինչպես վերջ դնել Գազայում Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Համաս»-ի կառավարմանը:

