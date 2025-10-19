Գազայի պատերազմը չի ավարտվի մինչև Համասը չզինաթափվի. Նեթանյահու

Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն զգուշացրել է, որ Գազայում պատերազմը Գազայում չի ավարտվի մինչև Համասը չզինաթափվի:
Նեթանյահուի այս հայտարարությունը հնչեց այն բանից հետո, երբ Համասի զինված թևը ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ կնքված հրադադարի համաձայնագրի համաձայն՝ շաբաթ երեկոյան ևս երկու պատանդների մնացորդներ հանձնեցին:
Նեթանյահուն զհայտարարել է, որ հրադադարի երկրորդ փուլի ավարտը կարևոր է պատերազմն ավարտելու համար և ենթադրում է Համասի զինաթափում և Գազայի հատվածի ապառազմականացում։
Համասը մինչ օրս դիմադրել է այդ գաղափարին: Մարտական գործողությունների դադարից ի վեր քայլեր է ձեռնարկել Գազայի նկատմամբ իր վերահսկողությունը վերականգնելու համար։