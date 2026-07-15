FT․ Ուկրաինան ԵՄ միջոցներով կկարողանա գնել չինական ԱԹՍ-ների մասեր

Ուկրաինային թույլատրվել է Եվրամիության պաշտպանական վարկի շրջանակում ստացված միջոցներով ձեռք բերել չինական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերի բաղադրիչներ, գրել է Financial Times-ը՝ հղում անելով երկու աղբյուրի։
Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով՝ Կիևին թույլատրվել է այդ նպատակով օգտագործել առաջին՝ 6 միլիարդ եվրոյի չափով տրանշի միջոցների մի մասը։
Financial Times-ը նշել է, որ այս որոշումն ընդգծում է Եվրամիության պաշտպանական արտադրության ոլորտում առկա բացերը, ինչպես նաև Չինաստանի դերը հակամարտության երկու կողմերին մատակարարումների հարցում։
Վարկի պայմանների համաձայն՝ ԵՄ միջոցներով ձեռք բերվող պաշտպանական արտադրանքը հիմնականում պետք է մատակարարվի միասնական եվրոպական շուկայից, Ուկրաինայից կամ ԵՄ-ի կողմից հաստատված գործընկեր երկրներից։ Մյուս դաշնակիցները նույնպես կարող են մասնակցել, եթե Եվրամիության հետ ստորագրեն անվտանգության ոլորտում գործընկերության համաձայնագիր։
Միաժամանակ նախատեսված է բացառություն, եթե անհրաժեշտ արտադրանքը հնարավոր չէ նշված երկրներից ձեռք բերել արագ կամ բավարար ծավալներով։
Ուկրաինան մայիսի վերջին ստորագրել և վավերացրել է Ukraine Support Loan վարկային ծրագրի համաձայնագիրը։ Այն Եվրամիության մինչև 90 միլիարդ եվրո ծավալով վարկային գործիքն է, որը նախատեսված է 2026-2027 թվականների համար։ Նախատեսվում է, որ այդ գումարից 60 միլիարդ եվրոն կուղղվի Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքներին։