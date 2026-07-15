Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

FT․ Ուկրաինան ԵՄ միջոցներով կկարողանա գնել չինական ԱԹՍ-ների մասեր

Ուկրաինա, ԱԹՍ-ների գումարտակի զինծառայողը՝ ուկրաինական արտադրության «Լելեկա» հետախուզական անօդաչու թռչող սարքով։ 2026թ. մայիսի 22:
Ուկրաինա, ԱԹՍ-ների գումարտակի զինծառայողը՝ ուկրաինական արտադրության «Լելեկա» հետախուզական անօդաչու թռչող սարքով։ 2026թ. մայիսի 22:

Ուկրաինային թույլատրվել է Եվրամիության պաշտպանական վարկի շրջանակում ստացված միջոցներով ձեռք բերել չինական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերի բաղադրիչներ, գրել է Financial Times-ը՝ հղում անելով երկու աղբյուրի։

Պարբերականի զրուցակիցների խոսքով՝ Կիևին թույլատրվել է այդ նպատակով օգտագործել առաջին՝ 6 միլիարդ եվրոյի չափով տրանշի միջոցների մի մասը։

Financial Times-ը նշել է, որ այս որոշումն ընդգծում է Եվրամիության պաշտպանական արտադրության ոլորտում առկա բացերը, ինչպես նաև Չինաստանի դերը հակամարտության երկու կողմերին մատակարարումների հարցում։

Վարկի պայմանների համաձայն՝ ԵՄ միջոցներով ձեռք բերվող պաշտպանական արտադրանքը հիմնականում պետք է մատակարարվի միասնական եվրոպական շուկայից, Ուկրաինայից կամ ԵՄ-ի կողմից հաստատված գործընկեր երկրներից։ Մյուս դաշնակիցները նույնպես կարող են մասնակցել, եթե Եվրամիության հետ ստորագրեն անվտանգության ոլորտում գործընկերության համաձայնագիր։

Միաժամանակ նախատեսված է բացառություն, եթե անհրաժեշտ արտադրանքը հնարավոր չէ նշված երկրներից ձեռք բերել արագ կամ բավարար ծավալներով։

Ուկրաինան մայիսի վերջին ստորագրել և վավերացրել է Ukraine Support Loan վարկային ծրագրի համաձայնագիրը։ Այն Եվրամիության մինչև 90 միլիարդ եվրո ծավալով վարկային գործիքն է, որը նախատեսված է 2026-2027 թվականների համար։ Նախատեսվում է, որ այդ գումարից 60 միլիարդ եվրոն կուղղվի Ուկրաինայի պաշտպանական կարիքներին։


XS
SM
MD
LG