Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզին մեղավոր ճանաչվեց հանցավոր դավադրության գործով

Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին մեղավոր ճանաչեց հանցավոր դավադրության գործով, որով նա մեղադրվում է Լիբիայի հանգուցյալ բռնապետ Մուամմար Քադաֆիից միլիոնավոր եվրո ապօրինի ֆինանսավորում ստանալու մեջ:
Մեղադրող կողմը պնդում է, որ 2007 թվականին՝ նախագահական ընտրություններում հաղթելուց առաջ, Սարկոզիի շտաբն ապօրինի ճանապարհով շուրջ 50 միլիոն եվրո է ստացել Լիբիայի բռնապետից, ում իշխանության գալուց հետո Սարկոզին հնգօրյա ճոխ ընդունելության էր արժանացրել Փարիզում՝ թույլ տալով, որ նա իր հայտնի վրանը բացի Ելիսեյան պալատի կողքին, ինչպես նաև աջակցել հյուսիսաֆրիկյան հանրապետությանը միջազգային մեկուսացումից ազատվելու հարցում։
Դատարանը դեռևս չի հստակեցրել, թե ինչ պատիժ է նախատեսել 70-ամյա Սարկոզիի համար։ Վճռի այդ հատվածը հայտնի կդառնա այսօր ավելի ուշ։
Ըստ գործող օրենսդրության, Սարկոզին կարող է բողոքարկել մեղավորության դատավճիռը, ինչն էլ թույլ կտա հետաձգել պատժի կրումը մինչև վերաքննիչ բողոքարկումը։
Ֆրանսիան 2007-2012 թվականներին առաջնորդած Սարկոզին վճռորոշ դատական այս նիստին կնոջ՝ երգչուհի և մոդել Կարլա Բրունիի և երեք որդիների հետ էր ներկայացել, դատարանում էին նաև մյուս՝ ավելի քան մեկ տասնյակ ամբաստանյալները, այդ թվում՝ երեք նախկին նախարարներ։
Գաղտնի հուշագիրն ու սկանդալի սկիզբը
Սարկոզիի անվան հետ կապվող քաղաքական ու կոռուպցիոն այս սկանդալը պայթեց 2011 թվականին, երբ լիբիական լրատվական գործակալությունը, ինչպես նաև անձամբ բռնապետ Քադաֆին, հայտարարեցին, որ Տրիպոլին գաղտնի կերպով միլիոնավոր եվրոներ է ուղղել Սարկոզիի 2007 թվականի նախընտրական քարոզարշավին։
Մեկ տարի անց ֆրանսիական մամուլի ձեռքում հայտնվեցին գաղտնի փաստաթղթեր, ըստ պնդումների, լիբիական հետախուզության հուշագիրը, որն իրենից ներկայացնում էր 50 միլիոն եվրոյի ֆինանսավորման պայմանագիր։ Ֆրանսիայի նախագահի պաշտոնում այդ ժամանակ վերընտրվել պատրաստվող աջ կենտրոնամետ առաջնորդ Սարկոզին փաստաթուղթը որակեց կեղծիք և ինքը դատական գործընթաց նախաձեռնեց իրեն զրպարտելու մեղադրանքով, բայց դատարանն ի վերջո պնդեց, որ վիճահարույց փաստաթուղթը կասկածի տեղիք չի տալիս՝ այդպիսով սկսելով հետաքննություն երկրի նախկին նախագահի նկատմամբ։
Հետագայում հայտնվեցին պաշտոնյաներ, գործարարներ, որոնք սկսեցին մանրամասներ պատմել՝ Փարիզ -Տրիպոլի կասկածելի շփումների մասին: Լիբանանյան ծագումով ֆրանսիացի մեծահարուստ Զիադ Թաքիեդդին, մասնավորապես, հայտարարեց, որ Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից առաջ ինքն անձամբ առնվազն երեք անգամ Լիբիայից ճամպրուկներով միլիոններ է բերել Փարիզ ու փոխանցել Սարկոզիին ու նրա օգնականներին:
Սարկոզիի գործով այս դատավարությունն, ինչպես նկատում է ֆրանսիական մամուլը, լույս է սփռում Ֆրանսիայի և Լիբիայի միջև 2000-ական թվականների հարաբերություններին, բացահայտում գաղտնի բանակցությունները, որոնց շրջանակներում Լիբիայի երկարամյա բռնապետը փաստացի ֆրանսիական իշխանությունների օգնությամբ վերականգնեց դիվանագիտական կապերը Արևմուտքի հետ։
Նիկոլա Սարկոզին չի ընդունում մեղադրանքները
Քաղաքական, կոռուպցիոն այս սկանդալի կիզակետում հայտնված Նիկոլա Սարկոզին չի ընդունում մեղադրանքները՝ դրանք համարելով կեղծ և իր նկատմամբ քաղաքական հաշվեհարդար։ Դատարանում նա հայտարարում էր, որ իր դեմ «դավադրություն է բեմադրվել «ստախոսների, կեղծարարների, այդ թվում՝ «Քադաֆիի կլանի» կողմից, պնդել է, որ Տրիպոլիից այդ մեղադրանքները հնչել են ի պատասխան Քադաֆիի հեռացման իր կոչի։
Սարկոզին առաջինն էր արևմտյան առաջնորդներից, որը 2011 թվականին, երբ արաբական աշխարհը ողողած «արաբական գարնան» բողոքի ցույցերի ժամանակ խոսեց Լիբիայում ռազմական միջամտության անհրաժեշտության մասին։
«Ի՞նչպես կարելի է հավաստի համարել վրեժխնդրությամբ առաջնորդվող հայտարարությունները», - դատարանում հարցնում էր Ֆրանսիայի նախկին նախագահը, որն ավելի վաղ մեղավոր էր ճանաչվել նաև կոռուպցիայի և ազդեցության չարաշահման մեջ՝ 2014 թվականին դատավորին կաշառելու փորձի համար՝ իրեն առնչվող դատական գործի վերաբերյալ տեղեկատվության դիմաց։