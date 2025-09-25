Սարկոզիին մեղավոր է ճանաչվել հանցավոր դավադրության գործով

Փարիզի դատարանը Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիին մեղավոր է ճանաչել հանցավոր դավադրության գործով: Նա մեղադրվում է Լիբիայի հանգուցյալ բռնապետ Մուամմար Քադաֆիից միլիոնավոր եվրո ապօրինի ֆինանսավորում ստանալու մեջ՝ 2007 թվականին նրա հաջող նախագահական քարոզարշավի համար:
Սակայն Սարկոզին արդարացվել է մնացած բոլոր մեղադրանքներով, այդ թվում՝ «պասիվ կոռուպցիայի» և նախընտրական քարոզարշավի անօրինական ֆինանսավորման:
Սարկոզիի մեղադրանքը նշվում է, որ 2005-ին, երբ նա Ֆրանսիայի ներքին գործերի նախարարն էր, Քադաֆիի հետ գործարք է կնքել՝ այն ժամանակ մեկուսացման մեջ գտնվող Լիբիայի կառավարությանը միջազգային ասպարեզում աջակցելու դիմաց:
Սարկոզին չի ընդունել մեղադրանքները:
Իրավապահները ավելի վաղ պնդել էին, որ Սարկոզին և նրա աշխատակազմը Քադաֆիից ստացել են առնվազն 50 միլիոն եվրո:
2012-ին Նիկոլա Սարկոզին պարտվել էր սոցիալիստ Ֆրանսուա Օլանդին։
Սարկոզին Ֆրանսիայի նախագահն էր 2007-2012 թվականներին։