Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Ֆրանսիան Լիբանանում Իսրայելի գործողությունների կապակցությամբ ՄԱԿ ԱԽ նիստ է պահանջում

Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Ժան-Նոել Բարո, արխիվ
Ֆրանսիայի ԱԳ նախարար Ժան-Նոել Բարո, արխիվ

Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Նոել Բարոն կոչ է անում ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի հրատապ նիստ հրավիրել Լիբանանում Իսրայելի ռազմական գործողության ընդլայնման կապակցությամբ:

«Իսրայելական գործողությունների այդ երկարաձգումը, այդ հարձակումը հակասում է Իսրայելի պարտավորություններին (կրակի դադարեցման մասին համաձայնության շրջանակում. - խմբ.), միջազգային իրավունքին և Իսրայելի շահերին ու անվտանգությանը», - Le Monde-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Բարոն և պնդել, որ Իսրայելը «լուրջ սխալ» է գործել:

Ֆրանսիայի արտգործնախարարի հայտարարությունը հաջորդել է իսրայելական զորքերի կողմից Լիբանանի հարավում Բոֆորի պատմական ամրոցի գրավմանը, որը, ինչպես ՑԱՀԱԼ-ն է պնդում, օգտագործվել է որպես «Հեզբոլա»-ի հենակետ:

«Հեզբոլա»-ն ահաբեկչական խմբավորում է ճանաչված ԱՄՆ-ի ևԻսրայելի կողմից, Եվրամիությունը ահաբեկչական է ճանաչում «Հեզբոլա»-ի ռազմական թևը, սակայն ոչ կուսակցությունը:

Լիբանանը ներքաշվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմի մեջ մարտի 2-ին, երբ «Հեզբոլա»-ն հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածներով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության: «Հեզբոլա»-ի հարձակումը հանգեցրեց Իսրայելի ցամաքային և օդային նոր հարձակմանը։

Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարության՝ իսրայելական հարվածները Լիբանանում 3 հազար 371 մարդու մահվան պատճառ են դարձել։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Իսրայելը գրավել է Լիբանանի ռազմավարական նշանակության 900-ամյա Բոֆորի ամրոցը

Լիբանանում հումանիտար աղետ է հասունանում, Իսրայելի կրկնակի հարվածները խանգարում են փրկարարներին

Իսրայելը 24 ժամում «Հեզբոլա»-ի ավելի քան 150 օբյեկտի է հարվածել Լիբանանում

Իսրայելը սպանել է «Համաս»-ի ռազմական նոր առաջնորդին, սաստկացրել է հարձակումը Լիբանանում

31 զոհ Լիբանանում՝ Իսրայելի հարվածներից հետո

Երեք զոհ Լիբանանում՝ Իսրայելի հարվածներից հետո

Իսրայելի հարվածներից 24 ժամվա ընթացքում լիբանանցի 6 բժիշկ է զոհվել. ԱՆ

Լիբանանին պատերազմի պատճառած վնասը կարող է մոտ $20 միլիարդի հասնել. ֆինանսների նախարար

Իսրայելը և Լիբանանը 45 օրով երկարաձգել են հրադադարը

XS
SM
MD
LG