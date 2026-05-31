Իսրայելը գրավել է Լիբանանի ռազմավարական նշանակության 900-ամյա Բոֆորի ամրոցը

Իսրայելի զինուժը գրավել է հարավային Լիբանանի 900-ամյա Բոֆորի ամրոցը և կից ռազմավարական նշանակության լեռնաշղթան:
Ռազմական գործողությունը, ըստ ՑԱՀԱԼ-ի, նպատակ ուներ վերահսկողություն սահմանել Բոֆորի լեռնաշղթայի և Վադի ալ-Սալուկիի շրջանի նկատմամբ՝ թուլացնելով «Հեզբոլա»-ին, ինչպես նաև լեռնաշղթայի վրա Իրանի ցուցումով ստեղծված նրանց ենթակառուցվածքները։
Բոֆորի ամրոցը ռազմավարական բարձունք է, որտեղից երևում են ինչպես հարավային Լիբանանի, այնպես էլ հյուսիսային Իսրայելի զգալի հատվածներ։
Հաղորդվում է մեկ իսրայելցի զինծառայողի մահվան մասին։
Պաշտոնական Բեյրութից կամ «Հեզբոլա»-ից առայժմ չեն մեկնաբանում Իսրայելի ռազմավարական առաջխաղացումը։
Նախօրեին «Հեզբոլա»-ն հրետակոծել էր Իսրայելի հյուսիսը։ Դա ամենաուժգին հրետակոծության օրերից էր ապրիլին համաձայնեցված հրադադարի ընթացքում։ Իսրայելում դպրոցներ են փակվել, այլ սահմանափակումներ են մտցվել։
Լիբանանը ներքաշվեց Մերձավոր Արևելքի պատերազմի մեջ մարտի 2-ին, երբ Արևմուտքի կողմից ահաբեկչական ճանաչված «Հեզբոլա»-ն հարձակվեց Իսրայելի վրա՝ ի պատասխան ԱՄՆ-ի և Իսրայելի ավիահարվածների հետևանքով Իրանի գերագույն առաջնորդ այաթոլլա Ալի Խամենեիի սպանության: «Հեզբոլա»-ի հարձակումը հանգեցրեց Իսրայելի ցամաքային և օդային նոր հարձակմանը։
Ըստ Լիբանանի առողջապահության նախարարության՝ իսրայելական հարվածները Լիբանանում 3 հազար 371 մարդու մահվան պատճառ են դարձել։
Իսրայելն ու «Հեզբոլա»-ն հրադադարի հաստատումից ի վեր գրեթե ամեն օր միմյանց մեղադրում են հարձակումների մեջ։