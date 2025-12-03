Մատչելիության հղումներ

Ֆիդանը Ռյուտեի հետ քննարկել է Սև ծովի անվտանգությունը

Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդան, արխիվ
Թուրքիայի ԱԳ նախարար Հաքան Ֆիդան, արխիվ

Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեի հետ այսօր քննարկել է Սև ծովի անվտանգությունը՝ Ռուսաստանի հետ կապված տանկերների վրա վերջին օրերին տեղի ունեցած հարձակումներից հետո։

Անկարան, որը Ուկրաինայի դեմ ռուսական պատերազմում պահպանում է հարաբերությունները երկու կողմերի հետ, դատապարտել է հարձակումները, որոնցից մի քանիսի պատասխանատվությունը ստանձնել է Ուկրաինան։

Կիևը, միաժամանակ, պնդում է, թե որևէ կապ չունի երեկ Թուրքիայի ափերի մոտ տեղի ունեցած հարձակման համար, որի թիրախում էր հայտնվել ռուսական դրոշի ներքո նավարկող՝ ձեթով բեռնված տանկերներից մեկը։

Թուրքիան անընդունելի է անվանել նավագնացության վրա հարձակումները և զգուշացրել է «բոլոր կողմերին»՝ դադարեցնել դրանք: Թուրքիայի արտգործնախարարության աղբյուրը Reuters-ին փոխանցել է, թե այս կոչը հատկապես վերաբերում է Ուկրաինայի իշխանություններին:


