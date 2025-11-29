Ուկրաինան Սև ծովում ԱԹՍ-երով հարվածել է ռուսական «ստվերային նավատորմի» երկու լցանավերի. Reuters

Ուկրաինան Սև ծովում անօդաչու թռչող սարքերով հարվածել է Ռուսաստանի կողմից նավթ արտահանելու համար օգտագործվող երկու լցանավերի, Reuters-ի փոխանցմամբ՝ հայտարարել է Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության պաշտոնյան։
Այսպես կոչված «ստվերային նավատորմի» նավերին հարվածելու համատեղ գործողությունը ղեկավարել են Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունը և ռազմածովային ուժերը, ասել է պաշտոնյան՝ անանուն մնալու պայմանով։
Թուրքական իշխանությունները հայտարարել էին, որ ուրբաթ օրը Բոսֆորի նեղուցի մոտակայքում երկու լցանավերում պայթյուններ են տեղի ունեցել, ինչի հետևանքով հրդեհներ են բռնկվել նավերի վրա, և սկսվել են փրկարարական գործողություններ այնտեղ գտնվողների համար։
Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության պաշտոնյան ասել է, որ երկու լցանավերն էլ դատարկ էին և ուղևորվում էին դեպի Նովոռոսիյսկ նավահանգիստ, որը Ռուսաստանի խոշոր նավթային տերմինալ է։
«Տեսանյութում երևում է, որ հարվածից հետո երկու լցանավերն էլ լուրջ վնաս են կրել և գործնականում դուրս են եկել շահագործումից։ Սա էական հարված կհասցնի ռուսական նավթի փոխադրմանը», - ասել է պաշտոնյան։
Նա չեն նշել, թե կոնկրետ երբ են տեղի ունեցել հարվածները: