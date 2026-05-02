Գերմանիան հայտարարում է, որ ամերիկյան զորքերի դուրսբերումը «սպասելի» էր

Եվրոպացիները պետք է ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնեն իրենց անվտանգության համար, այս մասին այսօր հայտարարել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը՝ ի պատասխան Գերմանիայից 5000 զինծառայողներին դուրս բերելու ԱՄՆ-ի ծրագրի վերաբերյալ հայտարարության։
«Գերմանիան այս առումով ճիշտ ուղու վրա է»,- ասել է Պիստորիուսը՝ մատնանշելով Բունդեսվերի զինված ուժերի ընդլայնումը, սարքավորումների ավելի մեծ և արագ ձեռքբերումը և ենթակառուցվածքների կառուցումը։
Պենտագոնը նախօրեին հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Գերմանիայից դուրս կբերի 5000 զինծառայողի։
Պիստորիուսը Գերմանիայում տեղակայված ԱՄՆ զորքերի ներկայիս թիվը գնահատել է «գրեթե 40,000»:
Վաշինգտոնի կողմից պաշտպանական ծախսերի վերաբերյալ կոշտ քննադատությունից հետո՝ ՆԱՏՕ-ի եվրոպական անդամները, այդ թվում՝ Գերմանիան, խոստացել են ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնել իրենց սեփական պաշտպանության համար:
Սակայն սուղ բյուջեի և ռազմական կարողությունների հսկայական բացերի պայմաններում տարիներ կպահանջվեն սեփական անվտանգության կարիքները բավարարելու համար, գրում է Reuters-ը:
«Ամերիկացի զինվորների ներկայությունը Եվրոպայում, և հատկապես Գերմանիայում, մեր և Միացյալ Նահանգների շահերից է բխում», - ասել է Պիստորիուսը։
Այնուամենայնիվ, «կանխատեսելի էր, որ ԱՄՆ-ն զորքերը դուրս կբերի Եվրոպայից, այդ թվում՝ Գերմանիայից», - հավելել է Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը: