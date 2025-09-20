Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել. Մարթա Կոս

Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այնքան մոտ չեն եղել, որքան հիմա, X-ում գրել է ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը:
«Երևանում ես հանդիպեցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ՝ առաջ մղելու մեր գործընկերության առաջնահերթությունները: Հայտարարեցի Դիմակայունության և աճի պլանով 202 միլիոն եվրոյի երկրորդ հատկացման մասին և նոր Բարձր մակարդակի քաղաքականության երկխոսության մեկնարկը տվեցի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ», - գրել է Կոսը:
Եվրամիության հանձնակատարը Հայաստանից առաջ այցելել էր Ադրբեջան:
