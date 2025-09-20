Մատչելիության հղումներ

Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այսքան մոտ չեն եղել. Մարթա Կոս

ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոս, արխիվ
ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոս, արխիվ

Եվրամիությունն ու Հայաստանը երբեք այնքան մոտ չեն եղել, որքան հիմա, X-ում գրել է ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Մարթա Կոսը:

«Երևանում ես հանդիպեցի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ՝ առաջ մղելու մեր գործընկերության առաջնահերթությունները: Հայտարարեցի Դիմակայունության և աճի պլանով 202 միլիոն եվրոյի երկրորդ հատկացման մասին և նոր Բարձր մակարդակի քաղաքականության երկխոսության մեկնարկը տվեցի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ», - գրել է Կոսը:

Եվրամիության հանձնակատարը Հայաստանից առաջ այցելել էր Ադրբեջան:


