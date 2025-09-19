ԵՄ-ն ավելի քան 200 միլիոն եվրո է հատկացնում Հայաստանին

Եվրամիությունը Հայաստանի համար Դիմակայունության և աճի ծրագրի երկրորդ փուլի ֆինանսավորումն է հատկացնում՝ ավելի քան 200 միլիոն եվրո: Այս մասին Երևանում հայտարարեց ԵՄ ընդլայնման հարձերով հանձնակատար Մարթա Կոսը փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ:
«Որը կաջակցի կապակցվածության, դիմակայունության և բիզնեսի զարգացման ոլորտում ներդրումներին: Սա վկայում է ՀՀ բարեփոխումների հստակ օրակարգին հավատարիմ լինելու և կարևոր ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու ձեր հստակ հանձնառության մասին», - ասաց Կոսը:
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը անցած տարի հայտնել էր, որ Եվրամիությունն ու Հայաստանը կանգնած են ուս-ուսի, հավելել, որ Բրյուսելն ու Երևանն այժմ մերձ են, քան երբևէ, որ կա շատ հավակնոտ գործընկերության օրակարգ, աճի և դիմակայունության ծրագիր, որի շրջանակներում 270 միլիոն եվրո է տրամադրվելու Հայաստանին:
Ֆոն դեր Լայենը ամռանը նաև համոզմունք էր հայտնել, որ Հայաստանը դերակատարություն է ունենալու Եվրոպայի ապագայում:
Կոսը նախքան Երևան ժամանելը Բաքվում էր: Տեղի իշխանությունների հետ քննարկել է Հայաստանի հետ կարգավորման գործընթացը: