Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Երկու հրշեջ ուղղաթիռի բախում Հունաստանում՝ անտառային հրդեհների ֆոնին

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Հունաստան - Հրշեջ ուղղաթիռից փորձում են մարել անտառային հրդեհը, 2-ը օգոստոսի, 2026թ.
Հունաստան - Հրշեջ ուղղաթիռից փորձում են մարել անտառային հրդեհը, 2-ը օգոստոսի, 2026թ.

Հունաստանում երկու հրշեջ ուղղաթիռներ են բախվել՝ մայրաքաղաք Աթենքից հյուսիս-արևմուտք ավելի քան 100 տուն ավերած խոշոր հրդեհը մարելու գործողությունների ժամանակ, տեղեկացնում է Reuters-ը՝ վկայակոչելով երկրի հրշեջ ծառայությանը։

Վթարը տեղի է ունեցել Աթենքից արևմուտք Ատտիկա շրջանի Փսաթա տարածքում։

Ուղղաթիռներից մեկի անձնակազմը հայտնաբերվել է, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Պաշտոնյաների խոսքով՝ շտապօգնության մեքենաները մեկնում են դեպքի վայր՝ նրանց դուրս տեղափոխելու համար։

Ինչ վերաբերում է երկրորդ ուղղաթիռին, հաղորդվում է, որ այն հայտնաբերվել է, որոնողափրկարարական աշխատանքներ են ընթանում։

Ռեկորդային տապի և սակավ տեղումների ֆոնին՝ ամռան ընթացքում Եվրոպայում բազմաթիվ անտառային հրդեհներ են մոլեգնում։ Ֆրանսիայում հազարից ավելի մարդ է մահացել, հազարավորները՝ տարհանվել։

Ֆրանսիայում և Իսպանիայում ավերիչ հրդեհները վերջին օրերին թուլանալու նշաններ են ցույց տվել, սակայն փոխարենը Հունաստանում հարաբերական անդորրից հետո մի քանի անտառային հրդեհ է բռնկվել:

Հուլիսի 30-ին հաղորդվել էր հրդեհների հետևանքով Հունաստանում երեք հրշեջի մահվան մասին։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ֆրանսիայում անտառային հրդեհը ստիպել է տարհանել մոտ 20 հազար մարդու

Ֆրանսիայում ռեկորդային շոգերի հետևանքով գրանցվել է 1000-ից ավելի մահ

Հունաստանում անտառային հրդեհների հետևանքով երեք հրշեջ է զոհվել, Կրետեից տարհանվել է 31 մարդ

Մակրոն․ Ֆրանսիայում Երկրորդ համաշխարհայինից ի վեր ամենախոշոր անտառային հրդեհներն են

«Կլիմայական արտակարգ իրավիճակ է». Իսպանիայի վարչապետը՝ չդադարող հրդեհների մասին

Ֆրանսիան և Իսպանիան պայքարում են «հսկայական» անտառային հրդեհների դեմ, նոր շոգի ալիք է սպառնում

Անտառային հրդեհներ Եվրոպայում․ տարհանումներ Բորդոյում, զոհ Վալենսիայում

Իսպանիայում հրդեհների պատճառով արտակարգ դրություն է հայտարարվել


XS
SM
MD
LG