Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Լուրեր

Իսպանիայում հրդեհների պատճառով արտակարգ դրություն է հայտարարվել

Ավելացրեք մեզ Google-ում
Մադրիդ, 2026թ. հուլիսի 23
Մադրիդ, 2026թ. հուլիսի 23

Իսպանիայի կառավարությունը արտակարգ դրություն է հայտարարել այն բանից հետո, երբ անտառային հրդեհներն ընդգրկել են Մադրիդի մերձակայքն ու հարևան Ավիլա նահանգի բնակավայրերը։

Ավելի քան 10 000 մարդ է տարհանվել։ Հրշեջները պայքարում են հրդեհները վերահսկողության տակ վերցնելու համար։

Ներքին գործերի նախարարությունը հայտնել է, որ միաժամանակ մի քանի հրդեհներ են բռնկվել։ Անբարենպաստ եղանակային պայմանները բարդացրել են հրդեհաշիջման և բնակչության պաշտպանության աշխատանքները:

Մադրիդի տարածաշրջանային կառավարությունը օգնություն է խնդրել՝ իրավիճակը բնութագրելով որպես «ծայրահեղ ծանր»։

Իշխանությունները նաև նախազգուշացրել են, որ Ավիլայի Բուրգոհոնդոյում բռնկված անտառային հրդեհը եղանակային պայմանների պատճառով առաջիկա ժամերին կարող է հասնել Մադրիդի տարածաշրջան։


XS
SM
MD
LG