Երևանը հավատում է, որ «Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղությունը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը»

Երևանը հավատում է, որ ԱՄՆ նախագահի միջնորդությամբ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հաստատված խաղաղությունը կնպաստի տարածաշրջանի զարգացմանը, Վրաստանում հայտարարել է ՀՀ արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը:

Նա համոզմունք է հայտնել, որ հարավկովկասյան տարածաշրջանն իսկապես կարող է խաչմերուկ դառնալ։

«Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը, «Թրամփի երթուղին» մեզ առաջընթացի շատ հնարավորություններ են տալիս», - վրաց գործընկերոջ հետ զրույցում ասել է Միրզոյանը:

Նրա խոսքով՝ Եվրոպան և Կենտրոնական Ասիան միմյանց կմիավորվեն վրացական երկաթուղու միջոցով:

Միրզոյանն ասել է, որ քննարկել են նաև գործարար շրջանակներին վերաբերող հարցեր, ինչի շուրջ կպայմանավորվեն:

