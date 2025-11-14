Վաշինգտոնի փաստաթուղթը պատմական նշանակություն ունի. Բոճորիշվիլի

Օգոստոսի 8-ին Վաշինգտոնում ստորագրված փաստաթուղթը պատմական նշանակություն ունի, այսօր Թբիլիսիում հայտարարել է Վրաստանի ԱԳ նախարար Մակա Բոճորիշվիլին։ Վրացական դիվանագիտության ղեկավարն այս մասին ասել է իր հայաստանցի գործընկեր Արարատ Միրզոյանի հետ բանակցությունների ընթացքում։
«Վրաստանը ողջունում է օգոստոսի 8-ին ստորագրված փաստաթուղթը։ Այն կարևոր քայլ է Հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության հաստատման ուղղությամբ»,- նշել է Բոչորիշվիլին։
ԱԳՆ-ից էլ հայտնում են, որ Արարատ Միրզոյանը Թբիլիսիում իր վրացի պաշտոնակցի հետ քննարկել է տարածաշրջանային հարցեր: Արտգործնախարարները խոսել են նաև երկկողմ գործընկերության զարգացման մասին:
Միրզոյանն այսօր է պաշտոնական այցով ժամանել Վրաստան: