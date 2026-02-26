Էփշտեյնի գործով հետաքննության ֆոնին՝ հրաժարական է տվել Դավոսի ֆորումի նախագահը

Հրաժարական է տվել Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումի նախագահ Բորգե Բրենդեն՝ նրա և սեռական հանցագործ Ջեֆրի Էփշտեյնի կապերի շուրջ սկսված անկախ հետաքննությունից շաբաթներ անց։
Ավելի վաղ ԱՄՆ արդարադատության նախարարությունը բացահայտել էր, որ 2017-ից՝ արդեն շուրջ 10 տարի համաժողովը նախագահող նորվեգացի պաշտոնյան առնվազն երեք անգամ դեմ առ դեմ է շփվել, ինչպես նաև կապի մեջ եղել էլեկտրոնային փոստի և SMS-ի միջոցով։
Էփշտեյնը 2008 թվականին դատապարտվել էր անչափահասներին մարմնավաճառության մեջ ներգրավելու համար, 2019-ին՝ ինքնասպան եղել բանտում՝ թրաֆիկինգի մեղադրանքով դատավարությանը սպասելիս։ Նրա գործով բացահայտումները լուրջ իրարանցում են առաջացրել գործարար և քաղաքական էլիտաներում՝ հանգեցնելով քրեական գործերի, այդ թվում՝ ՄԲ նախկին արքայազն Էնդրյու Մաունթբաթեն Վինձորի նկատմամբ։