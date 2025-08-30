Ե՛վ ադրբեջանական, և՛ հայկական կողմից տեսանելի է հետաքրքրություն՝ ԱՊՀ-ի աշխատանքներին մասնակցելու. Գրոզով

Ե՛վ ադրբեջանական, և՛ հայկական կողմից տեսանելի է հետաքրքրություն ԱՊՀ-ի աշխատանքներին մասնակցելու հարցում, հայտարարել է ԱՊՀ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Անդրեյ Գրոզովը:
Լրագրողի հարցին, թե եզակի դեպք էր, թե միտում կար, որ վերջերս Ադրբեջանը չէր մասնակցել ԱՊՀ տնտեսական խորհրդի նիստին, և ինչպե՞ս են լուծվում Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների խնդիրները կառույցում, Գրոզովը պատասխանել է, թե համագործակցության հարթակում ծագող բոլոր հարցերը ձգտում ենք լուծել «բարիդրացիության, փոխադարձ հարգանքի մթնոլորտում»:
«Պետություններն իրենք են որոշում կայացնում՝ առաջնորդվելով իրենց նկատառումներով, մասնակցել այս կամ այն մարմինների աշխատանքներին։ Դա նրանց ինքնիշխան իրավունքն է», - հավելել է նա: