Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակցել ԱՊՀ երկրների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին

Ադրբեջանը հրաժարվել է մասնակցել ԱՊՀ անդամ երկրների ներքին գործերի նախարարների խորհրդի նիստին։
Ինչպես նշվում է ԱՊՀ պաշտոնական պորտալում, նիստը տեղի է ունեցել օգոստոսի 12-ին Սանկտ Պետերբուրգում։ Դրան մասնակցել են Հայաստանի, Բելառուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի, Թուրքմենստանի և Ուզբեկստանի ներկայացուցիչները։
Նիստում քննարկվել են անօրինական միգրացիայի դեմ պայքարի, ճանապարհային անվտանգության ոլորտում համագործակցության, դատաբժշկական փորձաքննության և «ԱՊՀ երկրներում սոցիալ-քաղաքական իրավիճակը անկայունացնող ապակառուցողական տարրերի դեմ պայքարի աշխատանքներին» վերաբերող «արդիական հարցեր»։
