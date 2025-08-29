Պուտինն ԱԽ նիստ է հրավիրել՝ քննարկելու ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունները

ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինն Անվտանգության խորհրդի նիստ է հրավիրել՝ քննարկելու ԱՊՀ երկրների հետ հարաբերությունները, այս մասին հայտնում են ռուսաստանյան պաշտոնական լրատվամիջոցները։
«Կխոսենք ԱՊՀ որոշ երկրների հետ աշխատանքներից, այն մասին, թե որն է այդ ուղղությամբ մեզ համար առաջնահերթն ու կարևորը, և որոնք պետք է լինեն մեր անհապաղ քայլերն ու նպատակները մեզ համար այս ամենակարևոր ուղղությամբ», - նախագահ Պուտինի խոսքերն է մեջբերում «Ինտերֆաքս»-ը։
Այլ մանրամասներ չեն հաղորդվում։
ԱՊՀ-ին մաս են կազմում 9 հետխորհրդային պետություններ՝ Ռուսաստանը, Հայաստանը, Ադրբեջանը, Բելառուսը, Ղազախստանը, Ղրղըզստանը, Մոլդովան, Տաջիկստանը և Ուզբեկստանը։