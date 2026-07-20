Դավիթ Մանուկյանը ադրբեջանական բանտից դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին

Արցախի Պաշտպանության բանակի հրամանատարի նախկին տեղակալ Դավիթ Մանուկյանը ադրբեջանական բանտից դիմել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին:
Շուրջ 3 տարի ադրբեջանական գերության մեջ գտնվող նախկին բարձրաստիճան զինվորականը հորդորել է Փաշինյանին դիրքորոշում հայտնել իրենց առաջադրված այն մեղադրանքի վերաբերյալ, թե իբր Հայաստանն է պլանավորել և նախապատրաստել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը՝ չնայած, ինչպես նշում է Մանուկյանը, իրենք ներկայացրել են «անհերքելի ապացույցներ և փաստեր», որ պատերազմը սանձազերծել է հենց Ադրբեջանը, և դա տեղի է ունեցել միջազգային հանրության աչքի առաջ։
«Քանի որ դուք եղել եք այն ժամանակ Հայաստանի վարչապետը և միաժամանակ գերագույն հրամանատարը, իսկ պատերազմի պլանավորումը սկսվում է հենց այդ օղակից, հորդորում եմ կոնկրետ այդ մեղադրանքների մասով հանրային ներկայացնել ձեր դիրքորոշումը։ Չարձագանքելու դեպքում կնշանակի, որ համաձայն եք առաջ քաշված կեղծ մեղադրանքներին՝ դրանով մեղսակից դարձնելով ոչ միայն ձեզ, այլև ողջ հայ ժողովրդին։ Հուսով եմ՝ նախկինում Ձեր գլխարկների վրայի անվանումը չի կորել», - նշել նա։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն, ի դեպ, չնայած Հայաստանին ներկայացված՝ ագրեսիվ պատերազմ պլանավորելու մեղադրանքին, անցած վեց տարիներին բազմաթիվ անգամներ հրապարակավ հայտարարել է, որ հենց Բաքուն է որոշել ռազմական ճանապարհով լուծել իր տարածքների վերադարձի հարցը՝ գործի դնելով «երկաթյա բռունցքը»: Օրերս էլ Մարտակերտում սպառնաց՝ եթե պետք լինի, նորից կդիմեն նույն մեթոդին:
Դավիթ Մանուկյանը, որ 2023 թվականին Արցախի վրա ադրբեջանական ռազմական ագրեսիայից հետո գերեվարվել էր սեպտեմբերի 27-ին, ադրբեջանական բանտից նաև հորդորում է Նիկոլ Փաշինյանին ասել, թե Հայաստանն ինչ դիրքորոշում ունի ադրբեջանական բանտերում պահվող հայերի կարգավիճակի վերաբերյալ:
«Ցավալի է, որ այստեղ գտնվողները չեն զգում Հայաստանի շունչը, բայց ինչ արած, իրականությունը սա է», - ընդգծել է Մանւոկյանը:
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից գերեվարված Դավիթ Մանուկյանի հարցադրումների մասով արձագանք ստանալ չհաջողվեց: Ե՛վ վարչապետը, և՛ նրա խոսնակը այս պահին արձակուրդում են: