Մատչելիության հղումներ

Հայերեն English Русский
«Ազատության» բոլոր կայքերը
ENG
ՈՒՂԻՂ
site logo site logo
Նախորդը Հաջորդը
ՀՐԱՏԱՊ
Տարածաշրջան

6 տարի ադրբեջանական բանտում. «Շնչահեղձ է լինում, սրտի և թոքերի խնդիրներ են առաջացել»

Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ու մյուս հայ գերիները Բաքվի դատարանում, արխիվ
Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ու մյուս հայ գերիները Բաքվի դատարանում, արխիվ

Ադրբեջանական բանտում արդեն վեց տարի պահվող Լյուդվիգ Մկրտչյանի կինն ահազանգում է՝ ամուսնու առողջական վիճակը վերջին ամիսներին կտրուկ վատացել է:

«Առողջապես շատ վատ վիճակում է, ունենք հստակ տեղեկություններ, որ ունի շնչահեղձություն, գլխապտույտներ, գլխացավեր, սրտի հետ կապված խնդիր է, թոքերի հետ կապված խնդիր է», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց կինը:

Թեև Ադրբեջանի իշխանությունները հակառակն են պնդում, 40 օրը մեկ հեռախոսով ընտանիքի անդամների հետ ընդամենը 10-12 րոպե զրուցելու հնարավորություն ունեցող Հայաստանի քաղաքացու ձայնը հեռախոսից այն կողմ այլ իրականության մասին է փաստում:

«Թեպետ որ իրեն ասում են, թե ամեն ինչ լավ է, բայց ինքը ասում էր, որ շատ վատ է, խոսելուց էլ ինքը շատ վատ է խոսում, շնչահեղձ է լինում», - նշեց տիկին Հրանուշը:

Հարցին՝ այցելո՞ւմ են արդյոք ամուսնուն բժիշկներ, երբ նա իրեն վատ է զգում, կինն արձագանքեց. - «Ասում է, որ ժամը 4-ից հետո բժիշկ չկա, ասում է, որ վերջին անգամ երբ ինքը շատ ուժեղ վատացել է, տարել են սրտի կարդիոգրամա են արել, բայց պատասխանը իրեն չեն ասել՝ ինքը ոչինչ չգիտի դրա մասին: Ու էլի սպասելու ենք, թե երբ պետք է Եվրոդատարանին ուղարկեն բժշկական թղթերը, որ ավելի հստակ պատկեր ունենա»:

Կնոջ խոսքով՝ ամուսինը մինչև գերեվարվելը առողջական խնդիրներ չի ունեցել՝ «առողջ, պինդ մարդ էր»: Սակայն անցած վեց տարիները ադրբեջանական բանտի չորս պատերի ներսում անհետևանք չեն անցել. - «Վեց տարին քիչ չի էդ մթնոլորտում ապրելու, էդ մթնոլորտում, չգիտեմ, դիմանալու համար»:

Անցած տարի Բաքվում ադրբեջանական իշխանությունների նախաձեռնությամբ Կարմիր Խաչի գրասենյակի փակումից հետո,19 հայ գերիները հայտնվել են կատարյալ մեկուսացման մեջ: Միակ շփումը հարազատների հետ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից կազմակերպվող հեռախոսազանգերն են:

Գերիների ընտանիքներն իրենց հարազատների առողջական և պահման պայմանների մասին անկախ որևէ աղբյուրից տեղեկություն ստանալու հնարավորություն չունեն:

Ժամանակ առ ժամանակ փաստաթղթեր են ստանում Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանից, որին Ադրբեջանը պարտավորված է տեղեկություններ տրամադրել հայ գերիների վիճակի մասին:

Նույնիսկ այդ փաստաթղթերն ուսումնասիրելիս, ըստ տիկին Հրանուշի, հասկանալի է դառնում, որ ամուսինը լուրջ խնդիրներ ունի, որոնք անհապաղ լուծման կարիք ունեն. - «Հուսալքված, հուսահատված վիճակում է խոսում, նույնիսկ էնքան է եղել, որ ասել է՝ «հույս չունեմ, որ կգամ, ինձ կբերեն»: Թեպետ ես ամեն կերպ փորձում եմ իրեն հույս տալ, որ ամեն բան լավ է լինելու՝ «տուն ես գալու, շատ շուտով տուն ես գալու», չնայած տեսնում ենք, որ արդեն վեց տարի դա ձգձգվել է»:

56-ամյա Լյուդվիգ Մկրտչյանը 2020-ի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ադրբեջանական զինուժի կողմից գերեվարվել էր Հադրութում, 2021-ին դատապարտվել 20 տարվա ազատազրկման՝ «Ղարաբաղյան առաջին պատերազմում ադրբեջանցիներին կտտանքների ենթարկելու», ինչպես նաև «ադրբեջանական բանակի դեմ հանցագործություններ կատարելու» մեղադրանքով։ Մկրտչյանի կինը հերքում է այս մեղադրանքները, պնդում՝ ամուսինը ոչ մի կապ չունի այդ ամենի հետ:

«Թոռնիկներին դեռ չի տեսել ու իր աղջկա ամուսնությունը չի տեսել»

Մկրտչյանը, որ ծնունդով Նախիջևանի Ազնաբերդ գյուղից է, 44-օրյա պատերազմին որպես կամավոր է մասնակցել: Արցախ գնալուց առաջ վերջապես տուն էին գնել Մասիսում, որտեղ այդպես էլ չհասցրեց ապրել: Նրա գերեվարվելուց հետո երկու երեխաներին մեծացնելն ու տան վարկը մնացել է կնոջ ուսերին:

Լյուդվիգ Մկրտչյանի ադրբեջանական գերության տարիներին դուստրն ամուսնացել է, երեխաներ ունեցել, որոնց պապիկն այդպես էլ չի տեսել, որդին էլ շուտով չափահաս կդառնա:

«Թոռնիկներին դեռ չի տեսել ու իր աղջկա ամուսնությունը չի տեսել», - նշեց կինը:

Լյուդվիգ Մկրտչյանի կինն ասում է, որ ամուսնուն անհապաղ բուժօգնություն տրամադրելուց զատ, շատ կցանկանար որ միջազգային կազմակերպությունները ոչ թե բավարարվեին հորդորներով, այլ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկեին բոլոր հայ գերիներին ազատ արձակելու համար:

Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն իսկ հաստատված խաղաղության մասին պարբերաբար լսող ռազմագերու կինը, որ ամուսնու ձայնը ադրբեջանական բանտից 40 օրը մեկ լսելու հնարավորություն ունի, սպասում է այդ խաղաղության իրական դրսևորմանը:

«Սա ճիշտ չի, ուղղակի ճիշտ չի, վեց տարի է, երբ որ մենք արդեն դեպի խաղաղության են գնում, մենք պետք է ունենանք հստակ փաստեր: Խաղաղություն՝ ուրեմն գոնե հումանիտար կողմը պետք է ապահովված լիներ, իսկ ես դա չեմ տեսնում դեռ», - ընդգծեց տիկին Հրանուշը, - «Ես միշտ հույս ունեմ, որ ինքը պետք է տուն գա, ու միշտ ասում եմ, որ եթե Աստված իրեն պահել է, եթե Աստված էդ դժվարությունների միջով փորձում է անցկացնի էս ամեն ինչը, ուրեմն պարտադիր ինքը պետք է տուն գա: Երբ, ոնց՝ չգիտեմ, բայց շատ մեծ հույս ունեմ, որ պետք է տուն գա: Բայց էս, ինչը որ հիմա ես տեսնում եմ՝ իր վիճակը գնալով ավելի ու ավելի վատանում է, մտածում եմ, որ պետք է շատ արագ գործել, շատ արագ»:

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում հայ գերիների շահերի ներկայացուցիչ Սիրանուշ Սահակյանի փոխանցմամբ՝ ռազմագերու կարգավիճակ ունեցող Լյուդվիգ Մկրտչյանի գործը Եվրոպական դատարանում է, սակայն բուն դատաքննությունը դեռևս չի սկսվել: Իրավապաշտպանը նշում է, որ դիրքորոշում են ներկայացրել դատարանին, որ գործը առաջնահերթ քննվի՝ միջպետական գանգատից առանձին:

«Գերիների ազատ արձակման չլուծված խնդիր կա, որը պետք է մնա միջազգային հանձնառությունների շրջանակում», - «Ազատության» հետ զրույցում ասաց Սահակյանը:

Ադրբեջանում պահվող 19 հայ գերիների հարցը քննարկվել է Եվրախորհրդարանում

Ադրբեջանում պահվող 19 հայ գերիների հարցը երեկ քննարկվել է Եվրոպական խորհրդարանում, մասնավորապես՝ թե քաղաքական ու դիվանագիտական ինչ գործիքներ պետք է ձեռնարկի Եվրամիությունը հայ գերիների ազատ արձակմանը հասնելու համար:

Քննարկմանը, որ կազմակերպվել էր Դաշնակցության Հայ դատի Եվրոպայի գրասենյակի աջակցությամբ, մասնակցել են Եվրոպական խորհրդարանի անդամներ, մարդու իրավունքների պաշտպաններ, ինչպես նաև Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների ընտանիքների անդամները։

Հանդիպմանը, ի դեպ, ներկա է եղել շուրջ երեք տարի ադրբեջանական բանտում գտնվող Արցախի Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Դավիթ Իշխանյանի որդին:

Արմեն Իշխանյանն, ըստ Հայ դատի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության, խոսել է այն ծանր հոգեբանական ազդեցության մասին, որ հոր՝ արդեն հազար օր շարունակվող բանտարկությունը թողել է իր ընտանիքի վրա:

Եվրախորհրդարանում կազմակերպված քննարկմանը մասնակցած իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն «Ազատությանը» փոխանցեց, որ եվրոպացի գործընկերներին տեղեկություններ են փոխանցել հայ գերիների վիճակի, պահման պայմանների և դատավարությունների ընթացքի վերաբերյալ: Անդրադարձել են նաև այն հարցին, թե ինչպես պետք է ներդաշնակեցնել Եվրամիության գործադիր մարմնի գործելակերպը Եվրոպական խորհրդարանի դիրքորոշման հետ:

Եվրոպական խորհրդարանն, ի տարբերություն Եվրահանձնաժողովի, իր բանաձևերում ոչ միայն խոսել է 2023-ին արցախահայերի էթնիկ զտման ու արցախահայերի՝ իրենց հայրենիք վերադարձի իրավունքի մասին, այլև այս տարվա մայիսին դատապարտել է «Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիների, կալանավորվածների և պատանդների անարդարացի կալանավորումը», պահանջել նրանց անհապաղ և անվերապահ ազատ արձակումը։

ԿԱՐԴԱՑԵՔ ՆԱԵՎ

Ալիև. Մենք ցանկանում ենք կարգավորել հարաբերությունները Եվրոպայի խորհրդի հետ, բայց նրանք պետք է առաջին քայլն անեն

Բաքվին հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու կոչ անող օրինագիծ ԱՄՆ Կոնգրեսում

Բաքուն պնդում է, թե հիբրիդային հարձակումների է ենթարկվում «հայամետ խմբերի կողմից»

Ադրբեջանի Միլի մեջլիսը որոշեց կասեցնել հարաբերությունները Եվրախորհրդարանի հետ

Ռուբեն Վարդանյանի փաստաբանը ԱՄՆ նախագահին կոչ է արել գերիներին ազատ արձակելու խոստումը կատարել

Եվրախորհրդարանը Բաքվից պահանջում է անհապաղ ազատ արձակել բոլոր հայ ռազմագերիներին

Հոդվածը կարող եք գտնել հետևյալ բաժիններում

Առնչվող թեմաներով

XS
SM
MD
LG