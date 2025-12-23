Դավիթ Բաբայանն ու Լևոն Մնացականյանը չեն ընդունել Բաքվում առաջադրված մեղադրանքները

Արցախի արտաքին գործերի նախկին նախարար Դավիթ Բաբայանը և Պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար Լևոն Մնացականյանը Բաքվի դատարանում հերքել են առաջադրված մեղադրանքները, հայտնում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները:
Նրանք հանդես են եկել եզրափակիչ խոսքով: Բաբայանը նախորդ նիստին էր սկսել խոսքը:
Լևոն Մնացականյանը, անդրադառնալով մեղադրանքներին, ասել է՝ Արցախում կռվել են ոչ թե վարձկաններ, այլ կամավորներ։ Նա նշել է նաև, որ չի մասնակցել որևէ ռազմական գործողության ինչպես 2020, այնպես էլ 2023 թվականներին։
Մնացականյանը հերքել է նաև ապրիլյան քռժառօրյա պատերազմի վերաբերյալ ադրբեջանական մեղադրողի պնդումը, շեշտելով, որ հայկական կողմը չի հարձակվել ադրբեջանական դիրքերի վրա։
Նիստը կշարունակվի այսօր:
Բաքվում այս դատերն ընթանում են անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային իրավապաշտպանների բացակայության պայմաններում:
Պաշտոնական տվյալներով՝ Ադրբեջանում 23 հայ գերի է պահվում:
Ռազմական դատարանում ավելի վաղ խոսել էին նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանն ու գեներալ-մայոր Դավիթ Մանուկյանը: Նրանք մեղադրանքը չեն ընդունել:
Բաքվում պահվող գերիների շահերը միջազգային դատարաններում ներկայացնող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանը այս ամենը ֆարս է անվանում: